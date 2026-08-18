Ni el propio Esteban Solari puede explicar su extraño récord desde que llegó a Pumas UNAM

Pumas no pudo ganar en casa en el retorno del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tras disputarse la fase de grupos de la Leagues Cup. La UNAM firmó un empate con sabor a derrota contra Querétaro, resultado que le suma al extraño récord que tiene el conjunto desde la llegada de Esteban Solari al banquillo de los universitarios.

Desde que el argentino llegó a la UNAM, el equipo no ha podido ganar en las 4 jornadas del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario, mejor conocido como CU. Pero lo más preocupante de Pumas es que no ha marcado ningún gol en casa, aunado a las 2 bajas considerables tras disputar la Leagues Cup.

El equipo no ha podido ganar en las 4 jornadas del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario.|Pumas MX

Los resultados adversos de Pumas en CU

El equipo universitario debutó en casa durante el Apertura 2026. En la jornada 1, Pumas se enfrentó a Pachuca, que le propinó 3 goles a cero. No obstante, para la fecha 2, el conjunto de Solari se repuso y derrotó a Toluca en calidad de visitante.

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Pumas la reventó en la jornada 3 al golear 5-1 a Juárez, resultado que le dio alegría a los aficionados, pero duró muy poco, ya que el equipo fracasó en la Leagues Cup 2026 al sumar 1 punto de 9 posibles.

En el retorno a la Liga BBVA MX, la UNAM no pudo ganar en su estadio, ya que empató a cero goles ante los Gallos Blancos.

El récord de Pumas se extiende.

El récord negativo de Pumas y de Esteba viene desde antes de arrancar el Apertura 2026, ya que el equipo organizó la Copa Pumas Fan Fest 2026, la cual perdió en casa contra América de Cali por marcador de 1-0.