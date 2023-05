Pumas sumaría su tercera baja para el Torneo Apertura 2023

De cara al Torneo Apertura 2023, Pumas ya ha comenzado a mover sus piezas pensando en la siguiente campaña. Tras realizar las pruebas médicas, el Club Universidad Nacional ha confirmado la llegada de Robert Ergas, jugador uruguayo que llega a reforzar el plantel dirigido por Antonio Mohamed.

El jugador que saldría de Pumas para el Apertura 2023

Luego de las bajas de Diogo de Oliveira e Higor Meritao, quienes vieron su salida de la plantilla tras el Clausura 2023, torneo en el que el equipo de la UNAM no pudo alcanzar el repechaje tras quedar el el lugar 14 de la tabla general, la escuadra del Pedregal sumaría otra baja rumbo al siguiente certamen.

Y es que el defensa central, Nicolás Freire, no seguiría en el equipo para el Torneo Apertura 2023. El zaguero, quien ha sido líder y capitán de Pumas, no sería tomado en cuenta por el ‘Turco’ Mohamed, por lo que su continuidad no se encuentra garantizada.

Recientemente, el entrenador del Club Universidad Nacional, dijo que el equipo se encontraba en búsqueda de refuerzos, incluyendo a un zaguero central para apuntalar al cuadro azul y oro.

Te puede interesar: Boletos para la Final de Chivas vs Tigres alcanzan los 50 mil pesos

Durante el Clausura 2023, Nico Freire vio su octavo torneo vistiendo la camiseta de Pumas. En dicha campaña, el jugador argentino tuvo un registro de 1,333 minutos de actividad a lo largo de 15 partidos disputados.

Con la escuadra del Pedregal, el futbolista de 29 años de edad tiene una marca de 120 juegos disputados en la Liga BBVA MX, llegando a una Final con Pumas en el Apertura 2020 la cual perdieron ante el Club León.

Cabe mencionar, que el capitán de Pumas tiene contrato con el equipo dirigido por Antonio Mohamed hasta junio de 2025, sin embargo, ahora su continuidad se encuentra en el aire.

Te puede interesar: Diego Cocca podría ser tricampeón de la Liga MX en el Clausura 2023