“Tengo ganas de defender los colores de Pumas” - Nicolás Freire

Sin duda, el torneo Apertura 2022 fue una pesadilla para los Pumas de la UNAM, ya que los resultados no los acompañaron y eso los privó de llegar incluso a repchaje al terminar el torneo en la posición 16 con apenas 14 puntos en las 17 jornadas, lo que finalmente terminaría con la destitución del entrenador argentino Andrés Lillini.

Uno de los principales señalados del mal semestre auriazul fue su capitán Nicolás Freire, quien no pudo mostrar su mejor nivel en el certamen y poco pudo hacer para evitar el fracaso de los felinos, sin embargo, el defensor señaló que los primeros dias de pretemporada han dejado una grata impresión y que buscarán respaldar en la cancha a su nuevo entrenador, Rafael Puente.

“Al 100%, yo no lo conozco a Rafa, pero tengo referencias de él como profesional y como persona, me saco el sombrero, nos lo demostró ayer en su primera charla, vamos a tratar de ayudar al proyecto y sabemos que él nos va a convencer de que lo podamos hacer, nosotros las condiciones las tenemos, el equipo lo tenemos y en conjunto vamos a ir por el logro.”

En cuanto a los comentarios recibidos por lo que fue el pasado torneo, Freire reconoció que fueron merecidos por los resultados cosechados, pero que es necesario levantar la cabeza para dejar atrás el mal momento vivido el semestre anterior.

“Son críticas que en cierta medida nos merecíamos por el hecho de que no cumplimos con las expectativas, nosotros lo sentimos asi, desde que estoy acá siempre he tratado de sumar y de mirar para adelante, esta es una vez más que me toca levantar y sacudirme.”

Por último, el defensor auriazul habló acerca de su futuro con el Club Universidad, asegurando que su futuro se encuentra en la institución del Pedregal y que por su cabeza solo pasa la idea de cumplir el vínculo contractual que tiene vigente y que hace tan solo unos meses renovó con los felinos.

“Tengo contrato hasta 2025, acabo de renovar hace seis meses, asi que no se por que no estaría la posibilidad de seguir, siempre he mostrado las ganas de estar en la institución, de defender estos colores y siento un gran cariño y un gran afecto hacia la institución, asi que no sabría por qué, si me quieren echar, que no creo porque tengo buena relación y además saben lo profesional que soy.”

En el pasado certamen, Nicolás Freire vió acción en los 17 partidos de temporada regular, siendo titular en todos ellos y anotando un gol en la jornada cinco en el empate ante Mazatlán F.C., siendo amonestado en cuatro ocasiones y expulsado en la última jornada frente a los Bravos de F.C. Juárez, por lo que no podrá ser elegible para el primer partido de los universitarios en el Clausura 2023.

