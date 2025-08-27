Fue canterano del Real Madrid, es seleccionado de Argentina y rechazó a la Premier League

Tottenham Hotspur presentó una oferta millonaria por el joven mediocampista argentino Nico Paz, pero la operación no prosperó: el club inglés realizó una propuesta valuada en torno a los 70 millones de euros más variables, sin embargo, fue rechazada por el Como, y además el propio futbolista habría declinado la posibilidad de un traspaso inmediato, prefiriendo esperar acontecimientos relacionados con el Real Madrid.

Te puede interesar: ¡Sale a la luz! Edson Álvarez revela el nombre de quién lo convenció en ir al Fenerbahce

Según los reportes de prensa italiana, Como mantuvo firme su postura ante la propuesta del Tottenham, considerada elevada pero insuficiente frente a las condiciones y cláusulas que el club italiano desea proteger, incluida la estructura contractual que vincula a Paz con opciones y derechos del Real Madrid. Esa negativa del club vendedor paralizó la operación en sus pasos finales.

¡Héroes de la Jornada 6! Las figuras que brillaron en el Apertura 2025 | Los Protagonistas

¿Por qué Nico Paz rechazó al Tottenham?

En paralelo, fuentes cercanas al jugador señalan que Nico Paz mostró reticencias a emigrar en este momento del mercado. El mediocampista, que ha sido una de las revelaciones del último curso en Italia, habría preferido mantener la calma y esperar una posible resolución por parte del Real Madrid, que conserva mecanismos contractuales que podrían facilitar su regreso en una ventana futura antes de aceptar mudarse a la Premier League. Esta actitud explica, al menos en parte, por qué una oferta económica tan alta no tuvo eco inmediato.

¿Qué opciones tiene el Tottenham tras la negativa de Nico Paz y el Como?

La combinación de un rechazo formal de Como y la decisión personal de Paz obliga ahora a Tottenham a replantear su búsqueda de un creador ofensivo, el club inglés podría explorar otras alternativas en el mercado o estudiar una nueva oferta más atractiva para las partes, aunque el tiempo hasta el cierre de la ventana reduce las opciones. Para el Como, la negativa protege su activo deportivo y le permite conservar la posibilidad de negociar en mejores condiciones el próximo verano.

Te puede interesar: Era titular indiscutible en México, dejó a su equipo de manera repentina y hoy es banca en Europa