Nicolai von Dellingshausen toma el mando del Tenerife Open

Nicolai von Dellingshausen igualó la ronda más baja de su carrera profesional al registrar un 62 (-9) y con un total de 16 bajo par abrió una ventaja de tres golpes con su más cercano perseguidor de cara al fin de semana en el Tenerife Open.

El alemán no tiene todos los privilegios de juego en el European Tour, pero se veía como en casa en Golf Costa Adeje cuando pasó por encima del favorito local Pep Angles, quien con rondas de 65-64 (-13) se ubica en la segunda posición.

Ties his lowest round as a professional ✍️ #TenerifeOpen | @Workday — The European Tour (@EuropeanTour) April 30, 2021

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El español Eduard Rousaud, el australiano Scott Hend, el escocés Scott Jamieson, que logró un nuevo récord de campo con 61 (-10), y el finlandés Kalle Samooja finalizaron en 12 bajo par.

A shot at 59.@scottjamieson54 sets a new course record 61 (-10) 👏#TenerifeOpen pic.twitter.com/28Nd7HHVC6 — The European Tour (@EuropeanTour) April 30, 2021

Von Dellingshausen ha tenido un desempeño constante en el European Challenge Tour durante las últimas cuatro temporadas. Ahora está jugando su decimosexto evento del European Tour esta semana y va en busca de su primer top-10.

En el reciente Austrian Golf Open estuvo en la pelea los primeros días, antes de que un 74 de cierre lo dejara fuera del top 25, pero el jugador, de 28 años, cree que ha traído las lecciones de esa experiencia a las Islas Canarias.

"No sé si es el campo, pero he estado trabajando mucho más para permanecer en el presente y ese es uno de los mayores logros, significa que no tiene nada que ver con el campo", indicó.

"Eso es lo que tomé del domingo en Austria. Soy un pensador, así que me gusta estar más en el futuro o en el pasado, es un gran desafío permanecer en el momento presente, creo que lo he hecho mucho mejor los dos últimos días."

Scores going into the weekend 📊#TenerifeOpen — The European Tour (@EuropeanTour) April 30, 2021

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Von Dellingshausen agregó un final de birdie-águila a siete birdies y un bogey en la segunda ronda y estaba encantado con el trabajo de su día.

