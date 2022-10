Larcamón advierte a Chivas una “noche histórica” de cara al repechaje

A casi dos años de su arribo a la Franja, Nicolás Larcamón ha convertido a los camoteros en uno de los animadores constantes de la Liga BBVA MX. Hoy pelea contra los grandes equipos del futbol mexicano y está en el radar de varios equipos del futbol mexicano.

Pero esto no le basta al argentino, que quiere volver a eliminar a las Chivas para acceder a una liguilla.

Te puede interesar: Chivas tendría pretemporada en España de cara al Clausura 2022

Yo te prometo que: Con César Montes | Seamos Héroes

El mensaje de Nicolás Larcamón a Chivas

“Queremos escribir otro capítulo memorable en la historia de este club, nuevamente nos gustaría regalarnos una noche histórica para nuestra gente y para todos”, comentó el estratega de la Franja.

Puebla manda sobre Chivas cuando se enfrentan en la fase final y a intención de Larcamón es que la hegemonía se mantenga en la reclasificación del Apertura 2022. Un equipo que ha cambiado su entidad gracias a Nicolás.

“Se ha roto un poco con esa premisa de que el presupuesto determina el éxito, nosotros reconociéndonos como uno de los equipos donde no hay presupuesto, no podemos decir que fue una excusa para no pelear la liga”, dijo el entrenador argentino.

Larcamón, después de ser renovado tras el fin de la participación de La Franja en el Clausura 2022, presume de vínculo con el blanquiazul hasta finales del 2023. Es decir, si cualquier otro equipo en México o en el mundo toca a su puerta deberá entonces de arreglarse con la Franja. En diciembre del 2022, Larcamón cumplirá dos años en el balompié azteca, después de haber aceptado la oferta del Puebla para dirigir en la Liga BBVA MX.

Desde su debut en México en el Torneo Guardianes 2021 y hasta el semestre pasado Larcamón ha conducido al blanquiazul a la liguilla. El domingo, cuando Puebla reciba en el Cuauhtémoc a las Chivas, tratará de llevarla a la fiesta grande por cuarta vez consecutiva.

Te puede interesar: “Una jugada desgraciada": Nicolás Larcamón sobre lesión de Ferrareis