Nicolás Larcamón habla de su posible salida de Puebla

Nicolás Larcamón es uno de los técnicos más deseados en toda la Liga BBVA MX. El argentino ha sonado para varios clubes, aunque él sigue volando de la mano con la Franja del Puebla y niega una posible salida en el corto plazo.

“Hoy no tengo el deseo de buscar nuevos horizontes. El día que yo sienta que no hay esa contraparte o un deseo de seguir creciendo un proyecto más fuerte, más sólido y más consistente, ahí creo que yo me voy a sentir medio alejado”, dijo el técnico camotero.

Los entrenadores que admira Nicolás Larcamón

Nicolás Larcamón le manda mensaje a Diego Cocca

Nicolás es de los estrategas más deseados del futbol mexicano, aunque para él, su camino en la Franja aún no debe culminar. Luego de la salida de Andrés Lillini como estratega del primer equipo varonil de los Pumas, las muestras de cariño no se hicieron esperar y uno de ellos fue el argentino, con quien sostiene una buena relación desde hace bastante tiempo.

Tras las salidas de Diego Cocca y Andrés Lillini de Atlas y Pumas, el argentino se convirtió en el técnico más longevo en el cargo en toda la Liga BBVA MX, aunque lamenta la falta de continuidad para sus colegas y compatriotas.

“Lo lamento porque de alguna manera habla de qué a otros entrenadores les ha costado los cargos, somos ese fusible que siempre cuando la cosa no va bien es el que sale, yo como colega no lo siento tan simpático”, afirmó el estratega argentino.

24 Triunfos, 27 empates y 16 derrotas son los números de Larcamón en fase regular con el Puebla. La afición sigue adorando al entrenador argentino y la directiva piensa continuar el proyecto con él en 2023. El domingo el Puebla de Nicolás Larcamón buscará acceder a la fiesta grande por cuarta vez consecutiva y tener una noche mágica ante Chivas en el estadio Cuauhtémoc.

