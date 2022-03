Nicolás Larcamón:"Ni Puebla, ni otro club me ha hecho un ofrecimiento”

Tras perder el invicto en la Jornada 10 del Clausura 2022 frente al Atlético de San Luis, el director técnico del Puebla, Nicolás Larcamón habló en conferencia de prensa donde aseguró que no ha recibido ninguna oferta por parte de la Franja o de algún otro equipo, esto ante los rumores que mencionaban que habría una posible renovación del estratega con el equipo “camotero”.

“No sabía ni he sabido nada, ni de Puebla o en ningún Club me hicieron ofrecimiento, sé que hay muchas cosas que se están diciendo, el día de hoy tengo contrato con Puebla hasta fin de año y en lo único que hoy por hoy pienso en hacer y en seguir completando este gran torneo con los jugadores para como decía anteriormente estar en esas instancias de torneo y después lo que siga para adelante, lo evaluaré a su debido momento, hoy por hoy estoy muy contento de estar al frente del equipo. Estoy muy compenetrado junto a los jugadores, junto al staff por seguir construyendo este torneo que venimos construyendo y darle ese cierre memorable este semestre”, comentó en conferencia de prensa.

¿Puebla está para campeón? Nicolás Larcamón responde

Sobre si estos rumores que lo colocan en otros equipos o con una posible renovación en el Puebla, el técnico aseguró que no le incomoda ni lo distrae del objetivo que tiene en llegar a la fase final del torneo de futbol mexicano con la Franja.

“No es que me cansé, yo intento siempre manejarme de manera muy respetuosa con ustedes como prensa sé que ustedes están como nosotros haciendo su trabajo, hay rumores o posibles situaciones que se puedan dar a futuro que tienen resonancia para ustedes y que muchas veces llenan estos espacios en los medios y uno sabe qué es parte de alguna manera las reglas de juego a mí no me cuesta nada, de verdad que trato de siempre manejarme con muchísimo respeto para con ustedes”.

Larcamón tiene claro el camino de su Puebla

Por otro lado, Larcamón, mencionó que el equipo sigue trabajando de la misma forma de cara a su duelo contra Santos Laguna este fin de semana, a pesar de perder el invicto en la última jugada del duelo frente al Atlético de San Luis.

“No creo que haya que pensar mucho en qué manera, nosotros siempre nos planteamos de la misma manera, entendiendo que todo lo que se viene construyendo tiene que ver muchísimo con trabajar cuando las cosas van muy bien, con trabajar cuando nos tocan momentos espectaculares, trabajar también cuando uno está con traspiés, siempre creyendo, en qué la manera es trabajar preparando la mejor forma el siguiente partido entendiendo, qué es un constructo de partido a partido y seguimos entendiendo lo de la misma manera para trabajar y preparar el partido de Santos no recurrimos a ninguna otra manera que no sea nuestra identidad o vocación al entrenar y prepararnos bien”, finalizó.

