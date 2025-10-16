Nicolás Larcamón: “En el Cruz Azul vs América el rival no motiva”

El director técnico de la Máquina de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, vivirá su primer clásico como director técnico celeste y aprovechó la conferencia de prensa previo al compromiso para recordar la última vez que se midió al América cuando aún era estratega de los Rayos del Necaxa.

“En el último le ganamos, pero más allá de eso la motivación no es el rival, son los colores, nuestra gente, ganar por lo que representa el partido y si me refería los antecedentes es porque me lo preguntaron, mucho foco a trabajar, llegar con buena información con las patas frescas, mucho foco para afrontar el partido en nuestra mejor versión y nada más que eso”, puntualizó Larcamón.

Te puede interesar: Nicolás Larcamón: “Cruz Azul vs América está cerca de ser el clásico más importante de México”

Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes

El estratega argentino va por su primera victoria en Clásicos

Por otro lado, Nicolás Larcamón habló sobre cómo está viviendo la semana de su primer clásico como entrenador de Cruz Azul.

“Si bien en lo personal es mi primer clásico con estos colores, he tenido experiencia en otros clásicos importantes también. Uno está claro de que son esos partidos que se marcan en el calendario al inicio del semestre. Sabemos que hay mucho más que tres puntos en juego, pero el foco está en lo que hay que hacer dentro de la cancha. No debemos atender tanto el ruido que gira en torno a este tipo de partidos, porque no es más que un desenfoque. Respecto a los antecedentes, el récord lo queremos alargar por lo que representa para nosotros, queremos ganar el partido, obviamente el tema del invicto puntuando en casa por el formato que tiene pero nada por el récord que ostenta Pumas, Cruz Azul es muy grande y repito lo relevante de seguir sosteniendo ese récord es la ambición de seguir puntuando”, finalizó el estratega celeste.

Te puede interesar: Es delantero de Cruz Azul, tiene 17 años y está en el Top 60 de promesas a nivel mundial