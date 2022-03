Larcamón considera inmerecida la derrota contra el Atlético San Luis

El Puebla perdió el invicto en el torneo, luego de caer 2-1 contra el Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras. Al término del encuentro que se decidió en el último minuto, el director técnico de La Franja, Nicolás Larcamón, consideró que el resultado no fue reflejo de lo que sucedió en la cancha.

“Se me hace inmerecida la derrota, porque se generó mucho, pero las cosas son así, las cosas fluyen y hay que pensar en el juego que viene el viernes”, dijo el argentino en conferencia.

Larcamón reconoce al Atlético San Luis

Para el estratega, lo mostrado por sus pupilos no tuvo eco en las anotaciones; no obstante, elogió la labor del cuadro que tenía en frente.

“No dejamos nada de hacer. Intentamos, fuimos el equipo que más intentó, ellos fueron contundentes, ellos son muy pragmáticos. Lastimosamente, a pesar de tener dominio, llegadas, no fue la tarde donde las cosas salen mucho más fácil”, aseveró.

Desde el comienzo, el terreno de juego llamó la atención de los futbolistas, que constantemente volteaban al césped con evidente molestia. Larcamón también se refirió a este tema.

“Empatamos, tuvimos la del gane y ellos con una faltita provocaron la jugada que nos costó el invicto. La cancha no está en las mejores condiciones para jugar al futbol, pero eso que no suene a pretexto. No hubo suerte, ellos sí la tuvieron”, señaló.

El Puebla perdió el invicto, pero se mantiene en la segunda posición de la tabla general y Larcamón espera construir a partir de todo lo bueno que ha conseguido la plantilla que comanda.

“Cuando ganamos no nos salimos del plan de trabajo, cuando perdemos, pero hicimos bien las cosas, tampoco lo haremos. Para buscar que el mes de mayo resulte memorable para la cuidad, hay que aprender a vivir con esto. Hay que entrenar igual, la fórmula será la misma”, concluyó el timonel.