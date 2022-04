Nintendo Switch recibiría juegos de Game Boy, Advance y Game Boy Color

En los últimos meses, Nintendo Switch ha logrado cautivar a más jugadores. Apostando por los juegos retro, la consola híbrida mantiene una suscripción que te permite a acceder a títulos de Nintendo 64 y SEGA Genesis bajo el servicio de Nintendo Switch Online + Expansión Pack.

Ahora, a dicha suscripción podrían añadirse más videojuegos de otras consolas portátiles. Según diversos reportes, la última consola de Nintendo Company podría recibir emuladores de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. Sin embargo, aún no hay nada confirmado por parte de la compañía japonesa.

Y es que hay algunos títulos que se han rescatado para Nintendo Switch, no obstante, en caso de que los rumores sean ciertos, próximamente podríamos ver los clásicos de Pokémon, Tetris, Metroid y más.

Tráiler de Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Te puede interesar: Zelda: Breath of the Wild 2 no tendría soporte para Nintendo Switch

¿Qué emuladores hay en Nintendo Switch?

Con la suscripción al Paquete de Expansión de Nintendo Switch Online, es posible acceder a títulos de Nintendo 64, SEGA, NES y SNES, servicios que han ido ampliando su catálogo de juegos con el pasar de los meses.

Entre los títulos de SEGA están disponibles Golden Axe, Strider, Musha, Shining Force, Sonic The Hedgehog 2, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Streets of Rage 2, Shinobi III: Return of the Ninja Master, Ecco The Dolphin, Gunstar Heros, Phantasy Star IV, Castlevania Bloodline, Contra Hard Corps, Ristar, Thunder Force II, ToeJam & Earl, Sword of Vermilion, Dynamite Headdy, Altered Beast.

Three classic #SuperNES and #NES titles are now live for #NintendoSwitchOnline members!



☑️ DIG DUG II

☑️ MAPPY-LAND

☑️ Earthworm Jim 2 pic.twitter.com/qawCo7bWLm — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 31, 2022

Por otra parte, Nintendo 64 cuenta con Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64, Lyle Wars, Yoshi’s Story, Sin & Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis, Operation Winback, Paper Mario, Banjo-Kazooie, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, F-Zero X y Mario Golf.

En México, los costos de Nintendo Switch Online + Expansion Pack son de $1189 pesos por la suscripción individual y $1899 pesos por el plan familiar, en el cual se pueden conectar hasta ocho consolas.

Te puede interesar: Kirby hace historia y gana un Premio Grammy 2022