No era buen jugador, pero su entrenador lo cambió de posición y se ganó la convocatoria para México

El entrenador Martín Varini fue quien potencializó a Denzell García al cambiarlo de posición y hoy forme parte de la convocatoria de los 27 jugadores de la Liga BBVA MX que representará a la Selección Nacional de México en un par de partidos amistosos por Centroamérica y Sudamérica en enero de este año.

García se desempeñaba como mediocampista antes de la llegada de Varini, pero fue el ahora entrenador del Necaxa quien le dio el rol de lateral invertido; es decir, se mueve desde la banda derecha hacia el interior cuando su equipo tiene la pelota, pero cuando la pierde, actúa como un defensa más.

Denzell García potencializó su nivel cuando Martín Varini lo cambió de posición.|@denzellgarcia_5

El jugador de 22 años destacó en esta posición con el entrenador uruguayo, ya que junto con el equipo tuvieron un buen Apertura 2025 en el que lograron llegar hasta los Cuartos de Final, instancia en la que fueron eliminados por el bicampeón Toluca.

Pese a que Martín se fue de la institución, Pedro Caixinha lo sigue utilizando en esa posición en las primeras 2 jornadas del Clausura 2026, en el que ha sido titular en el triunfo de su equipo ante Mazatlán FC y en la caída contra Chivas.

Él es Denzell García, el jugador convocado por México

El ahora lateral invertido ha trabajado silenciosamente y ello le valió para ser convocado por Javier Aguirre para encarar los amistosos contra Panamá y Bolivia, a disputarse el 22 y 25 de enero, respectivamente. Cabe destacar que esta no es su primera vez en la selección mayor, pues ya había formado parte de microciclos.

Denzell es un futbolista que surgió de las Fuerzas Básicas de Juárez FC y su nombre comenzó a sonar con mucha fuerza previo al arranque del Clausura 2026, ya que hubo rumores de que Toluca estaba interesado en ficharlo, pero hasta el momento sigue siendo jugador de Bravos.

El nacido en Ahome, Sinaloa, ya tiene experiencia en categorías menores de la Selección Mexicana, pues formó parte de la plantilla Sub-23 que conquistó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 al derrotar 2-1 a Costa Rica.