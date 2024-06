¡NO ES BROMA! América buscaría deshacerse de una de sus recientes incorporaciones

El mercado de transferencia en el futbol mexicano está en plena actividad tras haber concluido el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, por lo que los 18 equipos de la primera división ya se encuentran en la pretemporada para el Apertura 2024; se espera que las Águilas del América sean uno de los clubes con más movimientos tras salir Bicampeones, sin embargo, podría estar buscarle club a una de sus incorporaciones más recientes.

Se trata del extremo sudamericano Juan Otero, quien regresa a los Azulcremas tras su paso con el Sporting de Gijón en la segunda división del futbol de España; con los asturianos estuvo dos campañas prestado en busca de ascender a la máxima categoría ibérica, sin embargo, no lograron el objetivo, lo más cerca que quedaron fue salir eliminados en el Play-Off por ascender este año.

Juan Ferney Otero recupero su valor de mercado tras la gran campaña que tuvo en el Molinón, ya que marcó 10 goles y dio tres asistencias en 38 partidos de liga disputados; actualmente su valor es de 2.5 millones de euros de acuerdo con medios especializados.

¿En dónde jugaría Juan Otero en el Apertura 2024?

En las instalaciones de Coapa el colombiano no tiene cabida, debido a que no cuentan con él, además de ocupar una plaza de no formado en México, las cuales son muy valiosas para el plantel de André Jardine; reportes indicaron que el América estaría buscando un intercambio con los Rayos del Necaxa en el cual podría estar incluido Juan Otero.

Te puede interesar: A Giorgios Giakoumakis le sorprendió la pasión de los aficionados mexicanos

México vs Ecuador Copa América 2024 EN VIVO por TV Azteca Deportes

¿Qué jugador del Necaxa buscaría el América?

La intención de los Azulcremas es deshacerse del extremo cafetalero y en su lugar incorporar a una de las jóvenes promesas del club de Aguascalientes Heriberto Jurado, quien en las últimas semanas ha incrementado su valor e interés en distintos clubes de la Liga BBVA MX por la posibilidad de que regrese la regla de minutos de menores y con él en el terreno de juego podrían cumplirse.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Diego Armando Maradona es nuevo entrenador de un club italiano