A Giorgios Giakoumakis le sorprendió la pasión de los aficionados mexicanos

La Máquina de Cruz Azul presentó a su primer refuerzo de cara al Apertura 2024, se trata de Giorgios Giakoumakis, atacante griego de 29 años de edad que llega procedente del Atlanta United de la MLS y se convirtió en el primer jugador del país europeo en llegar al futbol mexicano e incluso en sus primeras declaraciones como futbolista del conjunto cementero confesó que le sorprendió la pasión con la que viven el futbol los seguidores aztecas.

Te puede interesar:



“No estoy preocupado por la expectativa, parte de la tensión ya estoy visualizando en el primero gol, el primer partido. Eso calmará todas las dudas que se están generando. Estuve sorprendido cuando llegué aquí, de la afición de Liga MX, me recuerda un poco cuando estaba en el Celtic, que todo el país estaba loco por el futbol, me gusta y me sorprendió", mencionó el flamante refuerzo en conferencia de prensa.

Te puede interesar: El récord que quería romper Giorgios Giakoumakis en la Liga BBVA MX

Estos son los números de Giorgios Giakoumakis, refuerzo de Cruz Azul

El conjunto cementero ya trabaja en la planeación de la plantilla para el siguiente torneo y aquí repasamos los números con los que llega al futbol mexicano.

Giorgios Giakoumakis de 29 años, nacido en Heraklion, Grecia mide 1.85 m y llegaría procedente del del Atlanta United de la MLS. El delantero europeo consiguió este año 5 goles en 11 partidos en la MLS, mientras que también sumó 3 asistencias y un 35% de participaciones en las jugadas de gol de su equipo.

En toda su carrera tiene una marca de 107 anotaciones en 286 partidos disputados, entre los que pudo jugar en clubes como: AO Platanias, AEK Atenas, OFI Creta, VVV, Venlo, Celtic (Escocia) y Atlanta United.

Te puede interesar: Eurocopa: Cristiano y otras 25 preocupaciones que tienen los checos