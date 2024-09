¡NO ES BROMA! Danna Paola confirma ex romance con Neymar Jr

En el popular programa de la televisión española “La Revuelta” la actriz y cantante mexicana, Danna Paola, aseguró que mantuvo una relación amorosa con el futbolista brasileño Neymar Jr durante su etapa con el Paris Saint Germain, donde estuvo 6 temporadas entre el 2017 y 2023 en la liga francesa.

“No, ya he estado con futbolistas... no voy a decir, hagan su investigación todo está en la red. Creo que los futbolistas tienen este rollo de estar con actrices y cantantes. He tenido mis experiencias, todas muy buenas, pero no, para nada serio, creo que al final la profesión es demasiado demandante, la mía también entonces no compaginamos”, señaló la mexicana.

¿Cuándo empezó a andar con Neymar?

Todo comenzó cuando el conductor del programa le preguntó si le gustaba el futbol, a lo que Danna contestó que ha aprendido mucho gracias a su novio (Alex Hoyer), posteriormente fue cuestionada sobre algún romance con algún futbolista y cuando hicieron la búsqueda salió un rumor de noviazgo con la estrella de Brasil.

"¿Neymar? sí, nos conocimos, no fue mi novio pero salimos”, después le preguntaron en que equipo se encontraba durante su romance; “En el Paris... Dios mio esto nunca lo había dicho”, añadió la cantante.

Los romances entre famosas mexicanas y futbolistas brasileños

Danna no es la primer famosa mexicana que enamora con sus encantos a algún futbolista brasileño, la cantante Kenia Os también fue cortejada por la estrella merengue Vinicius Jr, sin embargo, la interprete de “Malas decisiones” aseguró que siempre llevaron una relación de amistad, aunque el jugador la llenaba de emojis en sus fotos con reacciones amorosas, además de detalles como flores y otros regalos que indicaban algo más.

