ES OFICIAL: Lionel Messi jugará la Champions en 2025

La Liga de Campeones de Concacaf ya tiene a otro equipo clasificado. El organismo que rige el futbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, ha confirmado la presencia del Inter Miami en la competencia a desarrollarse el siguiente año.

Dirigidos por Gerardo Martino, la escuadra de ‘Las Garzas’ obtuvo su puesto en la Concachampions tras asegurar su lugar entre los dos mejores clubes en la clasificación del Supporters’ Shield del 2024. Sin embargo, el equipo en el que militan Lionel Messi y Luis Suárez podría sellar su pase directo a la instancia de Octavos de Final si logran ganar la MLS Cup 2024.

Siendo la segunda participación del Inter Miami en el certamen de Concacaf, el formato de competencia se jugará a eliminación directa de cinco rondas. Durante la primera etapa, Octavos de Final, Cuartos de Final y Semifinales, el torneo se desarrolla a partidos de ida y vuelta, por otra parte, la Gran Final se disputa a un solo partido.

Con 27 equipos participantes, son 22 clubes los que juegan desde la primera ronda y los otros cinco, clasifican de manera directa a los Octavos de Final.

Vuelven las noches de Champions a Miami en 2025 ✨

We’ve qualified for the Concacaf Champions Cup 🏆Let’s make Miami proud on the big stage! 💗🖤

Details: https://t.co/ZJzMbSomPU pic.twitter.com/Qt2clq82yC

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 26, 2024