¡NO ES BROMA! Efraín Juárez confiesa “El resultado para mí es igual”

Los Pumas de Universidad Nacional vencieron en calidad de visitante a los Panzas Verdes de León por marcador de 1-2 en el cierre de la Jornada 13 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX; con la victoria los de Efraín Juárez llegaron a la décima posición del futbol mexicano.

“El resultado para mí es igual, lo que me mueve es el rendimiento de mi equipo, porque muchas veces puedes ganar jugando muy mal y eso no me representa, puedes perder jugando muy bien, porque es parte del futbol, dos más dos en el futbol nunca es cuatro. La realidad es que más allá del resultado, el rendimiento fue espectacular en todos sentidos, obviamente que el resultado ayuda a refrendar que el proceso va por buen camino”, comentó Juárez tras vencer al León en su casa.

Pumas remonta el marcador para volver a ganar en Liga MX

Los del Pedregal iniciaron abajo en el marcador, ya que al minuto 2 del primer tiempo la Fiera se adelantó con gol del delantero venezolano Jhonder Cádiz, sin embargo, con anotaciones del argentino Leo Suárez y el colombiano José Caicedo al 38’ y 82’ respectivamente lograron darle la vuelta a la pizarra.

“Así se tiene que sufrir, así se tiene que meter y, si se tiene que cagar sangre, se tiene que cagar sangre. El equipo hizo un partido espectacular, con un equipo de jerarquía, que no perdía desde septiembre en este estadio. Más allá del 1-0 muy temprano, el equipo tuvo una estabilidad mental”, confesó el director técnico mexicano en la rueda de prensa sobre la labor de sus jugadores.

¿Quién es el próximo rival de los Pumas?

El siguiente rival de los Pumas será el Vancouver Whitecaps en la ida de los Cuartos de Final de la Champions Cup, dicho duelo será el miércoles 2 de abril y será en suelo canadiense.

