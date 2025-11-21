¡NO ES BROMA! Harry Kane podría llegar a un grande de España

El Barcelona ya planifica sus movimientos a futuro en la ofensiva y ha identificado a Harry Kane como su máxima prioridad para reemplazar a Robert Lewandowski tras el Mundial 2026. De acuerdo con informes internacionales, el delantero inglés del Bayern Munich se ha convertido en el objetivo principal de la directiva blaugrana para liderar su ataque en la próxima etapa.

La situación de Lewandowski es clara, ya que cumplirá 38 años en agosto de 2026 y su contrato expira ese mismo verano. Kane, de 32 años, representa la opción ideal por su rendimiento actual que ha sido más que sobresaliente, con 41 goles y 14 asistencias la temporada pasada y que en esta se ha despachado con 23 goles en 17 partidos.

Harry Kane: Una misión difícil

Además, ante el nivel que sigue demostrando su proyección pinta para mantenerse en la elite al menos 3-4 años más. El principal obstáculo será económico. La cláusula de rescisión del inglés ronda los 80 millones de euros, una cifra considerable para la directiva culé. Además, su salario actual en el Bayern representa otro desafío para la delicada situación financiera del club catalán.

El killer inglés vive uno de los mejores momentos de su carrera, con un promedio de 1.5 goles por cada 90 minutos en la Bundesliga. Su adaptación al cuadro bávaro ha sido inmediata, demostrando que mantiene intacta su capacidad goleadora que lo hizo brillar en el Tottenham.

Para el presidente Joan Laporta, esta operación significaría un golpe de efecto similar al fichaje de Lewandowski en 2022. El riesgo reside en comprometer un salario elevado por varios años, pero la recompensa podría ser contar con uno de los delanteros más letales del mundo durante la nueva etapa post-Mundial

