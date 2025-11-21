La IA predice cuál será el precio de mercado de Gilberto Mora de aquí a 10 años

Tras la clasificación de Xolos de Tijuana a la Liguilla del Torneo Apertura 2025, se destacó el gran nivel de Gilberto Mora, que cobró su penal a lo Panenka para marcar la remontada parcial para que finalmente sea un 3-1 final ante Juárez. En ese contexto, se sigue hablando sobre el futuro del joven y un reciente informe de la IA reveló hasta dónde crecerá el precio de Gil.

De acuerdo a los datos brindados por la IA, Gilberto Mora –que fue elogiado por la prensa uruguaya– puede tener dos valores distintos de aquí a 10 años según a qué equipo sea transferido desde la Liga BBVA MX, puesto que hay diferencia entre salir a un equipo menor de Europa o pasar directamente a un gigante del Viejo Continente.

Según la inteligencia artificial de ChatGPT, hay un 55% de probabilidades de que el pico máximo de Gil Mora en cuanto a valor de mercado sea de 17.5 millones de euros. Partiendo de la base de que hoy tiene un precio de € 4.5M, podría subir muchísimo más si va directamente a un gigante de la Premier League o de LaLiga, pero sería más difícil.

La inteligencia artificial da distintos escenarios para el valor de mercado de Gilberto Mora

La IA explica que Gil Mora ha sido figura en selecciones juveniles y ya ha tenido impacto en la Selección Nacional de México mayor. Además, también destacó las supuestas ofertas iniciales rechazadas por Tijuana. “Medios nacionales e internacionales lo colocan como una ‘joya o ‘niño prodigio’, lo que aumenta su visibilidad comercial y de mercado”.

Para poder responder esto, la IA tomó distintas variantes: la edad y la curva de desarrollo típica; la progresión histórica de talentos comparables; la inflación del mercado de fichajes y el efecto “burbuja jóvenes”; los riesgos; y las señales comerciales e intereses ya conocidos.

