La IA predice cuál será el precio de mercado de Gilberto Mora de aquí a 10 años
El joven de los Xolos de Tijuana, Gil Mora, podría hacer crecer mucho su valor de mercado en los próximos años, según la inteligencia artificial
Tras la clasificación de Xolos de Tijuana a la Liguilla del Torneo Apertura 2025, se destacó el gran nivel de Gilberto Mora, que cobró su penal a lo Panenka para marcar la remontada parcial para que finalmente sea un 3-1 final ante Juárez. En ese contexto, se sigue hablando sobre el futuro del joven y un reciente informe de la IA reveló hasta dónde crecerá el precio de Gil.
De acuerdo a los datos brindados por la IA, Gilberto Mora –que fue elogiado por la prensa uruguaya– puede tener dos valores distintos de aquí a 10 años según a qué equipo sea transferido desde la Liga BBVA MX, puesto que hay diferencia entre salir a un equipo menor de Europa o pasar directamente a un gigante del Viejo Continente.
Según la inteligencia artificial de ChatGPT, hay un 55% de probabilidades de que el pico máximo de Gil Mora en cuanto a valor de mercado sea de 17.5 millones de euros. Partiendo de la base de que hoy tiene un precio de € 4.5M, podría subir muchísimo más si va directamente a un gigante de la Premier League o de LaLiga, pero sería más difícil.
La inteligencia artificial da distintos escenarios para el valor de mercado de Gilberto Mora
La IA explica que Gil Mora ha sido figura en selecciones juveniles y ya ha tenido impacto en la Selección Nacional de México mayor. Además, también destacó las supuestas ofertas iniciales rechazadas por Tijuana. “Medios nacionales e internacionales lo colocan como una ‘joya o ‘niño prodigio’, lo que aumenta su visibilidad comercial y de mercado”.
Para poder responder esto, la IA tomó distintas variantes: la edad y la curva de desarrollo típica; la progresión histórica de talentos comparables; la inflación del mercado de fichajes y el efecto “burbuja jóvenes”; los riesgos; y las señales comerciales e intereses ya conocidos.
Precio más probable vs. precio más optimista para Gilberto Mora (2025 - 2035)
- 2025: 4.5 M€ – 4.5 M€
- 2026: 7.0 M€ – 9.0 M€
- 2027: 12.0 M€ – 25.0 M€
- 2028: 14.0 M€ – 40.0 M€
- 2029: 16.0 M€ – 48.0 M€
- 2030: 17.5 M€ – 45.0 M€
- 2031: 16.0 M€ – 42.0 M€
- 2032: 15.0 M€ – 38.0 M€
- 2033: 13.5 M€ – 34.0 M€
- 2034: 12.0 M€ – 30.0 M€
- 2035: 10.0 M€ – 28.0 M€.