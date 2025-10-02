¡NO ES BROMA! Zidane es convocado a la Selección de Argelia

El portero Luca Zidane escribirá un nuevo capítulo en su carrera al ser convocado por primera vez con la Selección de Argelia para los partidos decisivos de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. El guardameta del Granada de España, hijo del legendario Zinedine Zidane, podría debutar en la siguiente Fecha FIFA de octubre cuando el cuadro africano se mida a Somalia y a Uganda.

La decisión del arquero de 27 años representa una vuelta a sus raíces familiares, pese a que nació en Marsella, Francia y fue internacional con el combinado galo en las categorías juveniles, siempre se mantuvo con la puerta abierta a representar la tierra de su familia paterna. Su inclusión en la lista del técnico Vladimir Petkovic lo hace elegible también para la Copa Africana de Naciones 2025 de este año.

Paga la deuda de su padre

Formado en la cantera del Real Madrid, Luca debutó en Primera División en 2018 bajo la dirección de su padre en el club merengue. Tras sus prestamos al Racing de Santander, Rayo Vallecano y Eibar, encontró estabilidad en el Granada, donde busca consolidarse como titular.

Esta convocatoria no solo fortalece en el arco, sino que también carga con entusiasmo e identidad que completa un círculo que Zinedine Zidane nunca concretó como jugador, pudiendo haber representado al país del norte de Africa en su momento.

Para Luca, es la oportunidad de forjar su propio camino lejos de la sombra paterna. Con Somalia y Uganda como primeros desafíos, su experiencia en LaLiga podría ser determinante en la lucha argelina por regresar a la Copa del Mundo tras ausentarse en 2022.

