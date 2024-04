“No estamos conformes y queremos más”, Gustavo Lema, DT Pumas

Los Pumas de Universidad Nacional vencieron 1-0 a los Panzas Verdes de León en partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga BBVA MX; con el triunfo los capitalinos escalaron posiciones en la tabla general del futbol mexicano para cerrar la fecha en el puesto 9 con 23 puntos a su favor.

La única anotación del compromiso fue en el segundo tiempo obra del mediocampista ofensivo Piero Quispe, quien se estrenó como goleador del conjunto auriazul desde su llegada para el actual torneo proveniente del Universitario de Perú.

“El grupo está muy bien. Eso me da tranquilidad. Cuando veo el grupo así me trae calma. Tenemos un punto más que el torneo pasado, pero no puedo controlar lo que hacen los demás equipos. Sabemos que no estamos conformes y queremos más. En eso estamos de acuerdo con la afición. El grupo quiere más”, comentó Gustavo Lema tras vencer al León 1-0 en su casa.

¿Quiénes son los próximos rivales de Pumas en el Clausura 2024?

Restan solo dos jornadas del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX en donde los Pumas del director técnico argentino Gustavo Lema tienen que sumar unidades si desean no perder puestos en la tabla general; su siguiente compromiso será ante las Águilas del América en el Estadio Olímpico Universitario y posteriormente visitarán el Estadio Corregidora para medirse ante los Gallos Blancos de Querétaro.

¿Cómo están los lesionados de los Pumas?

“Veo muy buena competencia. Están prácticamente todos sanos. Rivas jugó en la 23 un tiempo. Molina ya está bien y tenemos todo. Estamos con muchas ganas de cara al cierre del torneo, jugando finales. Estamos contra equipos que hacen muchos goles y hace cuatro partidos no recibimos gol. Luego la crítica al ver el torneo y la tabla es entendible y debemos enfocarnos en dar pasos firmes. Hoy jugamos ante uno de los mejores delanteros de la liga como es Viñas y tuvo una jugada o dos. Es trabajo de equipo”, añadió en relación a los lesionados que tienen los Auriazules.

