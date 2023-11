Honduras lanza advertencia a la Selección Mexicana

La Selección de Honduras tiene la oportunidad de asegurar su pase a la Copa América en caso de que supere a México en la llave de los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf, en la cual llevan una ventaja de dos goles a favor tras haber disputado el partido de ida en Tegucigalpa.

Uno de los jugadores que podrían ser clave para los Catrachos en el juego de vuelta en el Estadio Azteca es el delantero Alberth Elis, debido a la gran velocidad con la que cuenta el jugador apodado como “La Pantera” quién actualmente milita en el Burdeos de la segunda división francesa.

“Pudimos sacar un buen resultado en Tegucigalpa, sabemos que son 180 minutos, aún no hemos alcanzado nuestro objetivo, tenemos hoy y mañana para preparar el juego de la mejor forma, y tratar de sellar la clasificación. Ya me tocó empatar en el Estadio Azteca, fui uno de los que estuvo, creo que es posible, podemos sacar un buen resultado que nos de la clasificación, nosotros haremos nuestro trabajo, mucho orden, estar muy concentrados y aprovechar los espacios que te puedan dejar, van a ir a buscar el partido, tenemos que hacer un partido muy inteligente, con mucha agresividad para sacar un buen resultado”, comentó Elis en relación al partido de vuelta en contra de México.

Los de la H han cambiado de manera radical su presente desde la llegada de Reinaldo Rueda al cargo de director técnico, ya que antes de su incorporación acumularon dos Copas del Mundo a las que no asistieron, aunado a malos resultados en distintas ediciones de la Copa Oro, aunque conseguir el boleto para la Copa América sería el primer gran logro en el regreso del estratega al banquillo catracho.

“El objetivo todavía no está hecho, no podemos decir nada, tenemos que ganar y sellar la calificación el día martes para ahora poder celebrarlo, tenemos que estar concentrados en el partido, no ha terminado y nos vamos a preparar de la mejor forma. Creo que hicimos el resultado, fue muy bueno ya que no recibimos goles de visitante por parte de ellos, aquí en su casa trataremos de buscar el partido, sabemos que tenemos mucha velocidad al ataque, podemos contraatacar en cualquier momento por si ellos se nos vienen encima, vamos a preparar el juego de la mejor forma, sacar el resultado que es lo único que importa, en el futbol puede pasar cualquier cosa, se vio ahora y tenemos que sellarlo”, advirtió Alberth Elis del plan que buscará efectuar la H en suelo mexicano.

