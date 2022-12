“No ir a Qatar 2022 fue una motivación” - Carlos Acevedo

Una de las grandes ausencias en la convocatoria final para la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue sin duda el portero del Club Santos Laguna, Carlos Acevedo, quien si bien no iba a ser el titular, siendo Guillermo Ochoa la primera opción del entonces entrenador de la Selección Mexicana, el argentino Gerardo “Tata” Martino, sin embargo, se esperaba que Acevedo acudiera como tercer arquero al ser considerado un prospecto fuerte a futuro para el arco azteca.

Ante su ausencia en la justa mundialista, el cancerbero de los guerreros fue claro al expresar que el no haber sido tomado en cuenta para integrar la lista para el mundial representó un golpe emocional duro, pero que ello también significó un impulso anímico para seguir trabajando y ganarse un posible lugar para el certamen United 2026.

“Voy a ser sincero, la verdad es que tengo ilusiones, tengo sueños por cumplir, el simple hecho de no estar en el mundial emocionalmente me dolió, pero quise cambiar un poquito el chip y lo tomé como una motivación el no ir, entonces me puse a trabajar al máximo, sigo trabajando muy fuerte para poder cumplir con mis objetivos obviamente en selección.”

El portero de 26 años, señaló que se mantiene preparándose de la mejor manera en caso de un eventual llamado al equipo nacional, además resaltar el significado de haber sido considerado por primera vez en la selección mayor y el haber compartido vestidor junto a Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota.

“Viene un nuevo proceso, vienen cambios y yo tengo que estar preparado mentalmente y físicamente por si se presenta una oportunidad hacerlo de la mejor manera.”

“Creo que fui muy bendecido hace un año que se me dio el debut en selección y el simple hecho de haber estado en la lista de los posibles porteros para el mundial me llena de mucho orgullo, estoy muy orgulloso de lo que conseguí y de lo que estoy consiguiendo, además de conocer a grandes arqueros durante mi proceso en selección.”

Finalmente, mencionó que para que la escuadra nacional mexicana incremente su nivel, se deben de respetar los procesos.

“Lo más importante es que México crezca como selección, que se convierta en una potencia, obviamente con los procesos adecuados.”