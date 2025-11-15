“No me quita el sueño": Javier Aguirre sobre el funcionamiento de juego de México para el Mundial de 2026

Javier Aguirre aprovechó su encuentro con la prensa previo al enfrentamiento de le Fecha FIFA ante Urugay en el TSM en Torreón, Coahuila . Tras ser cuestionado por el periodista David Medrano, "El Vasco" aclaró que el estilo de juego no forma parte de sus preocupaciones inmediatas al frente de la Selección Mexicana. El entrenador señaló que su enfoque principal está en competir y adaptarse a las exigencias que planteen los rivales, más allá de las discusiones externas sobre la forma en que debe funcionar el equipo previo al Mundial de 2026.

“La forma de juego no me quita el sueño. Hay que tratar de superar al rival e imponerte a lo que ellos ofrecen, los jugadores mexicanos tienen capacidad para entender cómo jugar”, expresó Aguirre, al remarcar que el plantel cuenta con los recursos necesarios para ejecutar distintos planteamientos.

El técnico también destacó que los clubes de la Liga MX le han otorgado todas las facilidades para trabajar en la concentración actual. Según afirmó, ha recibido apoyo total por parte de las instituciones para implementar sus planes sin restricciones. “Tengo un apoyo total por parte de los equipos para hacer lo que quiera. No me detuve en ello para ver el minutaje”, explicó, al ser cuestionado sobre la carga de actividad que arrastra cada futbolista.

Uno de los puntos que más atención generó fue el caso de Gilberto Mora, jugador cuya reciente cirugía en la mano provocó que su club solicitara moderación en las cargas de entrenamiento. Aguirre confirmó que se está manejando con precaución, atendiendo tanto al estado físico del jugador como al contexto competitivo del futbol mexicano.

“Es verdad que Gilberto viene con una cirugía reciente y nos pidieron un poquito de precaución en los entrenamientos. Somos conscientes de que la Liga MX entra en la Fase Final y no queremos perjudicar a nadie”, puntualizó.

El estratega aseguró que la gestión del grupo busca equilibrar dos responsabilidades, preparar al Tricolor con la intensidad necesaria para la fecha FIFA y, al mismo tiempo, respetar el momento decisivo que vive el torneo local. En ese sentido, explicó que la comunicación con los clubes ha sido permanente y fluida para evitar cualquier riesgo innecesario.

Con la Liguilla del Apertura 2025 del futbol mexicano en puerta, Aguirre insistió en que la prioridad es mantener a todos los futbolistas en condiciones óptimas, tanto para sus equipos como para el combinado nacional, según dijo, este equilibrio forma parte del trabajo cotidiano y se asume como parte esencial del rol que ocupa.

El duelo entre México y Uruguay marcará el inicio del cierre de actividad para ambas selecciones en el año futbolístico y ofrecerá una oportunidad final para evaluar sistemas, nivel individual y funcionamiento general antes del Mundial de 2026. El encuentro podrá seguirse a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network y la app oficial de Azteca Deportes, donde se transmitirán las acciones en vivo desde Torreón.