No olvida a la Máquina; Anselmi habló sobre su salida del Cruz Azul

El Director Técnico argentino Martín Anselmi volvió a hablar sobre su salida del Cruz Azul en la Liga Mx, después de su paso por el futbol europeo con el Porto de Portugal en donde registró 21 partidos con 10 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

“Yo creo que infiel no le fui; tendríamos que desarrollar qué es ser infiel, pero no estábamos de la mejor manera en el club que era y que era un desafío al que teníamos que decirle que sí. Que puedo ser el villano por haberme ido a Porto, sí puedo ser; pero no por las formas, las formas no te lo voy a perdonar”, mencionó el entrenador en un podcast argentino.

Te podría interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Necaxa confirma terrible baja por lesión para el Apertura 2025

Los números de Anselmi con Cruz Azul

Con el Cruz Azul dirigió dos torneo en donde disputó 50 encuentros con 28 triunfos, 10 empates y 12 derrotas, llegando a una final de Liga Mx en su primer torneo y semifinales en el segundo, sin embargo, en ambas ocasiones fue eliminado por las Águilas del América, situación que dividió opiniones entre los aficionados celestes.

La relación se terminó de romper cuando el argentino decidió abandonar el equipo para dirigir en Portugal con el Porto en su primera experiencia en el futbol europeo, en donde no la pasó bien y finalmente después del Mundial de Clubes fue destituido de su cargo.

Te podría interesar: Tigres concreta millonaria venta rumbo a Arabia Saudita para jugar con Cristiano Ronaldo