No pasa nada: Mónica Vergara, DT de la Selección Femenil

En el papel, la clasificación a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos era un trámite para la Selección Azteca Femenil; sin embargo, cayó ante combinados que lucían inferiores, como Jamaica y Haití. Para la directora técnica, Mónica Vergara, el fracaso tiene justificación.

“Me urge ir a verlas para decirles que no pasa absolutamente nada, es parte de un proceso de aprendizaje y de desarrollo, te tienes que enfrentar a estas situaciones. No conozco a ningún campeón del mundo que no haya pasado por este tipo de situaciones y lo más importante es qué haces al respecto, cómo te comportas y cómo comienzas al día siguiente”, dijo, al término del partido.

Sobre su posible destitución de la Selección Femenil

Cuestionada sobre una posible destitución, la estratega mexicana respondió al reportero con una declaración que careció de certeza.

“Tú ya me estás sacando de este torneo, seguimos todavía por el tercer partido y, como siempre desde que he estado en categorías menores, sigo los lineamientos que me sean asignados. No te puedo decir que mi puesto está asegurado o que esto se vaya a terminar, quiero acabar de la mejor manera este torneo. Soy una persona que le gustan los desafíos y no me doy por vencida, soy muy terca y es algo que van a ver de esta generación también”, apuntó.

Con el paso de los minutos, las críticas al desempeño del equipo nacional se multiplican y Vergara le envió un mensaje a quienes se han manifestado.

“Están en pleno derecho de expresar lo que sienten, pero yo sí los invitaría a que construyamos cosas positivas porque somos un país que sabe hacer bien las cosas, sólo que hay cosas que toman un poco más de tiempo”, sentenció.