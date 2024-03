“No queremos ni mirar la tabla”, Lema tras el empate de Pumas

En la Jornada 13 del Clausura 2024, Pumas y Cruz Azul protagonizaron el partido de la semana; las expectativas eran altas por parte de ambas escuadras, pero el trámite del partido terminó en un empate sin goles.

Este resultado comienza a complicarle la clasificación tanto a liguilla como a Play-in al conjunto auriazul, que de momento se encuentra en la décima posición y con posibilidades de descender con otros resultados.

Al término del encuentro, el propio Gustavo Lema, director técnico de los felinos habló sobre lo que le falta enfrentar a su equipo en la fase regular del torneo. “De cara a lo que viene estamos con muchas ganas de borrar lo que pasó y mostrar otra imagen. Estamos de ánimo impecable, pero no quiero mirar la tabla, no te voy a mentir. Estamos en condiciones de pelear y estar ahí”, declaró el estratega argentino.

Gustavo Lema compara a este Pumas con el de Mohamed

Incluso, prosiguió para hacer una comparativa con lo que han logrado como institución hasta el momento con lo que alcanzaron el semestre pasado. “En cuanto a puntos, estamos en condición de hacer un punto más que el torneo pasado. Hay una realidad que tiene que ver con un montón de condiciones, lesiones, de accidentes. No son excusas, son realidades. Estamos de cara a este último tramo con una levantada”, agregó Lema.



Con esta ‘levantada’ el entrenador se refiere a que por primera vez en cuatro jornadas, pudieron terminar un partido sin recibir gol. “Veníamos en una racha negativa y lo importante era no recibir goles, no perder, pero hicimos un planteo con la intención de ganar, de dominar al rival, que es uno que domina a los oponentes y hoy no lo hizo. Cualquier detalle hubiese inclinado la balanza y estamos en una situación del torneo donde no tenemos para otro traspié”, analizó.

Dejando el resultado de lado, una de las cosas que sucedieron en el terreno de juego que más molestó a la afición de Pumas fueron los cambios ‘tardíos’; pues el primero se dio en el minuto 66 cuando ingresó Rogelio Funes Mori.

Después de eso, fue hasta el 79’ que se dio una siguiente modificación, lo que molestó a algunos aficionados que lo dejaron saber a través de redes sociales.

Respecto a eso también se pronunció Lema, “el segundo tiempo arrancamos bien. Como veíamos que dominamos, son decisiones. Los cambios fueron más por frescura que de calidad individual. El ‘Melli’ está mejor, pero no al cien.

Memo hizo un desgaste terrible. Arrancaron bien el segundo tiempo. Decidí esperar. Rodrigo hizo un buen partido. Entró Leo y nos dio esa frescura. Entró Robert y nos dio unas situaciones por fuera. Uno el tema de los cambios cuando ve al equipo bien y dominando es la decisión de jugársela a que sigan. También del equipo rival sintieron la presión. Son partidos y son decisiones”, comentó.

Lo rivales que tendrá que enfrentar Pumas

En el calendario de los universitarios todavía les falta enfrentarse al América, uno de sus mayores rivales, así como a León, Mazatlán y Querétaro en lo que será su última oportunidad de clasificar a la fase final.