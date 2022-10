“No quiero vender a Alexis”: Amaury en exclusiva con Warrior

El futuro de Alexis Vega ha sido tema de conversación en las últimas horas ante el supuesto interés que ha levantado el jugador de Chivas en los Tigres de la UANL. El dinero que pueda ofrecer el conjunto norteño no le quita el sueño a Amaury Vergara, dueño del Rebaño Sagrado y que platicó en exclusiva con Carlos Guerrero de TV Azteca.

“De lo que yo sé, no ha habido contacto por parte de Tigres con él. La última vez que lo vi, que fue en Verde Valle en la última charla que tuve con los jugadores, lo vi muy metido en Chivas, lo vi frustrado y enojado con la derrota y me gustó, en el buen sentido, verlo tan movido por la derrota porque me habla de compromiso, de las ganas que tiene de ver a Chivas en un mejor lugar” dijo en la entrevista Amaury Vergara.

Resumen: Puebla 1 (5) - (4) 1 Chivas | Repechaje | Liga BBVA MX

Te puede interesar : José Juan Macías revela posible fecha de regreso con Chivas

Alexis Vega renovó con Chivas hace cuatro meses

Chivas renovó el contrato de Vega en mayo pasado con el objetivo de que no se fuera gratis a finales de este año. La directiva logró un acuerdo con él para otorgarle facilidades en caso de que llegue un equipo del Viejo Continente para buscar los servicios del canterano escarlata.

“Yo no vendo a Alexis, sin embargo, sí lo apoyo para que se vaya a Europa, esos son mis criterios, no va a ser una decisión fácil porque es una pieza clave pero yo no quiero vender Alexis. Contrario a lo que mucha gente cree, que lo que me interesa es el dinero, te puedo decir que es de las cosas que están más equivocados, porque a mí lo que más me interesa es que este equipo sea campeón y sí sé que si es campeón vendrán las consecuencias de ese éxito” finalizó el directivo rojiblanco.

Te puede interesar: Fernando Hierro, directivo de Chivas que fue héroe en Sudáfrica 2010

Alexis Vega se encuentra en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF en la Ciudad de México en la segunda semana de preparación antes de la gira por España, en la que la Selección Azteca terminará de afinar detalles para el Mundial de Qatar 2022.