Lo que no viste del día cinco del Mundial de Qatar 2022

Está por terminar el quinto día de actividad de la Copa del Mundo de Qatar 2022, este jueves 24 noviembre tuvimos el debut de Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Neymar, Vinicius etcétera. Fue actividad el Grupo G y el Grupo H y fueron cuatro partidos con mucha historia, el primer partido del día fue: Suiza vs Camerún, el segundo Uruguay vs Corea del Sur, Portugal vs Ghana y por último Brasil vs Serbia.

En esta ocasión tuvimos tres victorias y un empate, los partidos quedaron de la siguiente manera: Suiza 1-0 Camerún, Uruguay 0-0 Corea del Sur, Portugal 3-2 Ghana y Brasil 2-0 Serbia.

Récords y datos que se rompieron en el quinto día del Mundial 2022

Suiza 1-0 Camerún: Fue el primer partido en una Copa del Mundo entre ambas selecciones, y con la derrota, Camerún llegó a ocho derrotas consecutivas y es la peor racha.

El autor del gol, Breel Embolo se convirtió en el primer jugador que le marca a su país de nacimiento en toda la historia de la Copa del Mundo.

Uruguay 0-0 Corea del Sur: Por este resultado, es la primera vez en toda la historia mundialista que cuatro partidos de la primera jornada quedan empatados sin goles. Uruguay fue la primera selección en usar en un mismo partido a cuatro jugadores con más de 35 años. (Suárez, Cavani, Godín y Cáceres) el primer partido.

Portugal 3-2 Ghana: Fue el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones, en ambos juegos Cristiano Ronaldo marcó gol. Con este partido, CR7 se convirtió en el primer jugador en marcar un gol en cinco ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

En el último partido, Brasil 2-0 Serbia, es la sexta ocasión que se enfrentan y para mala fortuna de Serbia, Brasil nunca ha perdido en su partido de debut de un Mundial teniendo 16 victorias y 3 empates. Thiago Silva se convirtió en el jugador de Brasil más veterano en disputar un partido del Mundial.

