VIDEO: así fue el brutal nocaut entre exjugadores de la NFL

De los emparrillados al ring. Los exjugadores de la NFL, Le’Veon Bell y Adrian Peterson, dejaron los sholders por los guantes. En un combate de exhibición ambos excorredores del futbol americano de los Estados Unidos, se vieron las caras sobre un encordado.

La esperada pelea se celebró este fin de semana en el Banc Of America Stadium de Los Angeles, California, inmueble donde es local el LA Galaxy, conjunto del mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández.

De hecho, este combate se tuvo que recorrer, pues estaba programado para finales del mes de julio, en la Crypto Arena, casa de los Lakers y los Clippers de la NBA.

Le’Veon Bell noquea a Adrian Peterson en el quinto round | Pelea de exhibición

En la categoría de los pesos pesados, ambos exjugadores de la NFL se encontraron sobre el ring. Combate en el Adrian Peterson logró derribar en una ocasión a Le’Veon Bell, pero durante el quinto round, el excorredor de los Steelers golpeó el rostro de AP y para conseguir la victoria por la vía del nocaut.

“Aprecio el amor y el apoyo de todos. Eso es realmente lo que me mantuvo en marcha. Sinceramente, todo el odio... eso me motiva”, dijo el ex running back con ocho años como profesional sobre el emparrillado.

Estos fueron los últimos equipos de Le’Veon Bell y Adrian Peterson

Antes de incursionar en el boxeo, Bell y Peterson vivieron su última campaña como profesionales en el 2021. El primero terminó su carrera con los Ravens y los Buccaneers, en los que participó en cinco y tres juegos, respectivamente.

Por su parte, el segundo finalizó, también en un par de franquicias, tres duelos con los Tennessee Titans y uno con los Seattle Seahawks. Peterson quedó como el quinto corredor con más yardas por tierra en la NFL, con un total de 14 mil 918.