Noquea Gervonta Davis a Rolando Romero ¡Continúa invicto Tank!

El boxeador Gervonta Davis noqueó en seis rounds al retador Rolando Romero en Nueva York, para conservar en su cintura el campeonato de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo.

El invicto pugilista Gervonta Davis se midió ante otro invicto como lo era Romero, quien había dicho que iba noquear en el primer giro, pero ninguno de sus planes se cuajó en el ring, cayendo derrotado y quedando en el olvido su invicto.

El nocaut de Gervonta Davis ante Rolando Romero

En el sexto episodio, Romero decidió entrar a la corta distancia ante Gervonta Davis, se lanzó con una combinación que falló y Tank con un volado de izquierda, directo a la zona de la mandíbula mandó a las cuerdas sin control a Romero.

Tardó en incorporarse y al notar el réferi que tenía la mirada perdida, decidió decretar la victoria para el monarca de la AMB, que ahora tiene su récord en 27 victorias sin derrotas ni empates, presumiendo además de 25 nocauts.

Las declaraciones de Gervonta Davis tras derrotar a Romero

“Primero que nada, le quiero agradecer a Dios por esta victoria, y segundo le quiero agradecer a Al Haymon, Mayweather Promotions y Showtime. Lo logramos de nuevo, baby. ¡Gracias, Nueva York! Gané mi primer cinturón de campeón acá, y es genial poder volver a Nueva York y hacerlo de vuelta.

“Estaba pensando sobre muchas cosas a medida que esperaba esta entrevista y, por más que hubiese querido fanfarronear, en realidad quiero agradecerle a Rolly y a su equipo. Dirimimos las cosas como hombres, dentro del ring, y le deseo todo lo mejor en su futuro.

“Yo sabía que todo se trataba sobre vender la pelea, Estoy contento por no haber peleado antes contra él, ya que yo estaba demasiado emocionado. Simplemente estoy agradecido por estar donde estoy y por haber podido ganar. (Romero) definitivamente fue potente, pero hubieron un par de golpes que él me dio mientras yo entraba en ritmo que me hicieron pensar, ‘todavía no puedo afrontarlo’. Yo sé cuando ir al frente contra mis oponentes, y cuando debo relajarme. Había alguien entre el público que me decía que lo presione yendo al frente y yo estaba como que no, todavía no. Me falta aflojarlo un poquito más.

“Lo más loco de todo es que no lancé mi golpe con tanta potencia. Él se topó con él. Algo similar a lo que le sucedió a Pacquiao. Le pasó lo que él decía que me iba a suceder a mí.

“Yo sabía que me iba a poder meter en su cabeza desde que estuvimos en el pesaje. Yo sabía que él iba a querer ponerse enfrente mío (en el escenario durante el careo posterior al pesaje) y yo no me dí cuenta de que se acababa el escenario cuando le dí un empujoncito y él se cayó.

“Estoy aquí, baby. Hagan lo que hagan, estoy aquí. Quiero mandarle mi más sentido pésame al Sr. Russell. Yo crecí junto a él cuando eramos amateurs. Lea mando un gran saludo a los hermanos Russell, y les envío mis condolencias a ambos”.