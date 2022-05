Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin: Lo que tienes que saber del duelo

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez adelantó el lunes durante la presentación de su torneo No Golf No Life la que será su siguiente pelea y hoy se hace oficial a través de redes sociales: Canelo vs Golovkin el 17 de septiembre.

Por tercera ocasión, Canelo Álvarez se mide ante el kazajo GGG en un pleito que consumará la gran rivalidad de estos peleadores, múltiple veces campeones y que han estado en diferentes momentos en la cima de los mejores libra por libra del orbe.

¡El tapatío @Canelo expondrá ante GGG sus títulos de peso supermediano el 17 de septiembre, dijo en su anuncio sobre esta gran pelea! #BoxAzteca 🥊



Canelo Álvarez expone todo ante Golovkin

Para la tercera reyerta de estos dos monstruos del boxeo, el tapatío pone en juego sus títulos de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo.

Así lo dijo en el anuncio de su duelo para el 17 de septiembre, pleito que celebra el mes patrio y que ha despertado expectativas.

“Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. Es momento de terminar lo que comenzamos y defender nuestros títulos #CaneloGGG3 este 17 de septiembre”.

Con este anuncio, además se viene a confirmar que Golovkin subirá de peso, de las 160 libras en las que él pelea hacia las 168 libras donde Saúl es monarca indiscutido.

De tal modo que si GGG de 40 años, llega a imponerse en el pleito que aún no tiene sede se llevaría a casa todos los campeonatos.

Canelo por lo pronto ya está mentalizado en el duelo y apunta a ponerse en forma pronto para trabajar de cara al combate , pues es su prioridad por contrato, aunque también ronda por su mente una revancha ante Dmitry Bivol quien le ganó hace unas semanas Las Vegas.

Posibles sedes para la pelea Canelo contra GGG del 17 de septiembre

Aunque se sabe que el 17 de septiembre Canelo Alvarez y Gennady Golovkin se medirán, aún la sede está pendiente por cerrarse y se especula que pueden ser:

-Arena T-Mobile: Este recinto ya es como una casa para Canelo, y al estar en Las Vegas se vuelve un escenario perfecto para una presentación de este tipo.

-El Allegiant Stadium: es la casa de los Raiders y se estrenó en el 2020, tiene un aforo de 65 mil personas y el costo estimado fue de 1.9 mil millones de dólares.

-Estadio ATT: casa de los Vaqueros de Dallas en donde Canelo ya se presentó y tiene un récord de asistencia