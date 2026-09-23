Noruega vs Dinamarca; dónde ver EN VIVO a Erling Haaland en la Jornada 1 de la Nations League

Erling Haaland volverá a la acción internacional luego del gran comienzo que ha tenido en la temporada 2026 de la Premier League. Ahora, el Androide le dirá adiós al Manchester City para enfocarse en la Jornada 1 de la UEFA Nations League con la Selección de Noruega.

El último gol de Erling Haaland con la camiseta del Dortmund

Será durante esta semana que Noruega abrirá las acciones dentro del Grupo D de la Nations League para medirse al combinado de Dinamarca para, posteriormente, enfrentarse a Portugal y Gales. Por tal motivo, aquí conocerás la hora, fecha y canal de transmisión de este duelo.

¿Erling Haaland es el mejor jugador que Noruega tiene en la actualidad?

Si bien la generación actual de Noruega es la más importante que el país ha tenido a lo largo de su historia, la realidad es que esta es comandada precisamente por Erling Haaland, quien desde su aparición en el profesionalismo no ha dejado de brillar tanto a nivel clubes como en la Selección.

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Seleção da Noruega em treinamento! Quinta feia tem 🇳🇴 Noruega x Dinamarca 🇩🇰 . Transmissão pelo Disney+ as 15:45 horário de Brasília. pic.twitter.com/ahKy8TWlz1 — Erling Haaland’s angel ✨🇳🇴 (@Brautcin) September 22, 2026

Para muestra de ello está lo ocurrido en la última Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde Erling Haaland hizo siete anotaciones y en donde la Selección de Noruega llegó hasta la ronda de cuartos de final, concretando así una actuación histórica para el país europeo.

Ahora, Haaland entiende que la vara ha quedado mucho más alta para Noruega, por lo que sabe que la Nations League podría ser el escenario perfecto para que demuestren que lo ocurrido en el Mundial no fue casualidad, y qué mejor que iniciar con una victoria frente a los daneses.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO a Erling Haaland en el Noruega vs Dinamarca?

Será a través de Sky Sports en donde los amantes del Androide podrán disfrutar de un nuevo duelo internacional para él, mismo que forma parte de la Jornada 1 de la Nations League correspondiente al Grupo D. El partido entre Noruega y Dinamarca comenzará este jueves en punto de las 12:45 horas.