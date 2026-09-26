Noruega vs Portugal; dónde ver EN VIVO a Haaland y Cristiano en la Nations League

Este fin se semana se llevará a cabo el que es, sin duda, uno de los juegos más interesantes y atractivos que habrá a lo largo del mes a nivel internacional luego de que la Selección de Noruega, comandada por Erling Haaland, se enfrente a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Mundo de Gigantes Cristiano Ronaldo

Este juego formará parte de la Jornada 2 de la Nations League, más precisamente dentro del Grupo D del torneo. Por tal motivo, no está de más que conozcas todos los detalles respecto al horario del partido, el día, el estadio y, por supuesto, dónde ver el Noruega vs Portugal.

¿Cómo llevan Noruega y Portugal a este partido de Nations League?

La Selección de Noruega llega como una de las más importantes a esta edición de la Nations League luego de concretar su mejor Mundial tras arribar a los cuartos de final de la pasada edición, esto gracias a un Erling Haaland en excelente estado de forma de tres cuartos del campo en adelante.

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CR7 🆚️ Haaland



Cristiano Ronaldo se enfrentará por primera vez a Haaland, dos veces en la fase de grupos de la UEFA Nations League.



🇵🇹 Portugal 🆚️ Noruega 🇳🇴



🗓 27 de septiembre y 4 de octubre del 2026 pic.twitter.com/A5OwCMPYmY — Blue (@BlueboyCR7) September 19, 2026

Del otro lado de la moneda se encuentra la Portugal de Cristiano Ronaldo, una selección que decepcionó en el Mundial pasado al quedar eliminada pronto y que, por tal motivo, tiene una sed de revancha que buscará revalidar en el terreno de juego durante este partido.

Esta edición de Nations League, además, podría ser la última participación de Cristiano Ronaldo como activo de la Selección de Portugal, lo cual hace de este juego ante Erling Haaland uno de los más interesantes y atractivos que habrá durante esta Fecha FIFA.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO a Haaland y Cristiano Ronaldo en la Nations League?

La Jornada 2 de la UEFA Nations League se presenta este fin de semana, teniendo como aperitivo principal al Noruega vs Portugal y el cara a cara entre Erling Haaland y Cristiano Ronaldo. El duelo está programado para este domingo a las 12:45 horas y, para verlo, únicamente tienes que sintonizar Sky Sports.