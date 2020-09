2 años de la llegada de Maradona a Dorados

Un día como hoy, pero de 2018 Maradona fue presentado de manera oficial como nuevo Director Técnico de Dorados de Sinaloa, club con el que firmó un contrato de 150 mil dólares por 11 meses, es decir casi 3 millones de pesos al mes.

Las primeras palabras de Maradona durante la rueda de prensa, fueron de total agradecimiento para la directiva del Club. Resaltado que Dorados era un gran reto y que no venía de vacaciones a territorio Azteca; concluyendo que su llegada al ‘Gran Pez’ era porque el América no lo buscó.

“Elegí Dorados, porque no me vino a buscar el América; le agradezco a toda la gente por pensar en mí. Yo tuve un montón de traspiés en mi vida y asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en brazos. Vine a dejarles mi corazón como lo dejé en Fujairah donde me hacía 300 km ida y vuelta de Abu Dhabi a Dubai. No venimos de paseo ni de vacaciones”, expresó Maradona.

Además “El Pelusa” confesó que Antonio Mohamed fue una de las personas que más influyó para que aceptara dirigir en nuestro país.

“Yo perdí mucho tiempo sin trabajar, haciendo cosas feas. Hoy quiero adaptar toda mi vida para darle algo a Dorados. Me siento en el mejor momento de mi vida. Vengo a darles lo que me perdí cuando estaba enfermo. Acá vengo a que los jugadores se partan el alma en la cancha”, expresó.

Maradona tuvo una temporada de ensueño con Dorados acumulando 18 triunfos, 10 empates y 7 derrotas y colocando al equipo en la Gran Final del Ascenso, donde cayó ante el Atlético San Luis.

“Juntos sorprendimos al mundo. Demostramos que el fútbol es pasión y corazón. Con el Diego de Sinaloa, #LaHicimosDeDiez. ¡Gracias por todo, Jefe! ¡Recupérate y nos vemos pronto!”, con esas palabras, Dorados se despidió de Maradona

Por: Damián Martínez