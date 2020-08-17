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Fútbol

Finalizan mexicanos top 30 en torneo del Korn Ferry Tour en Idaho

Roberto Díaz y José de Jesús “Camarón” Rodríguez concluyeron en los sitios 23 y 29 respectivamente en el Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco del Korn Ferry Tour.

Roberto Díaz fue el mejor exponente nacional en el Boise Open

Escrito por: Azteca Deportes

BOISE, IDAHO.- En actividad correspondiente a la gira de ascenso del PGA TOUR, los golfistas mexicanos Roberto Díaz y José de Jesús “Camarón” Rodríguez concluyeron en el top 30 del Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco celebrado en el Hillcrest Country Club.

Con marcador de 270 golpes, 14 bajo par, el veracruzano Díaz compartió la posición 23, mientras que el guanajuatense Rodríguez con un acumulado de 271, 13 menos finalizó empatado en el casillero 29, en tanto que el capitalino Sebastián Vázquez, no pasó el corte.

El ganador de la competencia que repartió una bolsa de un millón de dólares, fue Stephen Jaeger. Con recorridos de 65, 64, 65 y 68 para un total de 262 impactos, 22 bajo par, el alemán obtuvo su quinta victoria en el Korn Ferry Tour y primera desde 2018 cuando se impusiera en el Knoxville Open.

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