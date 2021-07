Edson Álvarez sueña con ser el nuevo Rafael Márquez

Edson Álvarez se ha convertido en uno de los pilares de la Selección de México en los últimos años, su carrera ha subido como la espuma, pasó de ser una joven promesa del club América a convertirse en campeón del Eredivisie con el conjunto del Ajax, un equipo histórico y lleno de abolengo en Europa.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el defensor de 23 años confesó que uno de sus objetivos es ser como Rafael Márquez Álvarez, jugador histórico de la Selección Mexicana y que su aventura por Europa ganó prácticamente todo con el Barcelona, pues conquistó LaLiga, dos ocasiones la Champions League y un Mundial de CLubes, es por ello que Edson tiene como referente al nacido en Zamora, Michoacán.

“Hablar de Rafa es hablar de palabras mayores palabras series y obviamente uno pone referentes en su carrera y yo siempre lo he dicho para mí como para muchos de mis compañeros es un referente y obviamente que me motiva a seguir sus pasos, me motiva lograr algún día lo que él hizo y claro que para mí un referente y más con la carrera tan exitosa que tuvo”.

Te puede interesar: El máximo goleador de México en la historia de la Copa Oro

En otro orden, Edson también se refirió a Javier Hernández, con quien confesó tener una gran relación afuera de las canchas.

“Conmigo el chícharo fue una gran persona tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, tengo contacto con él la relación no tiene porque cambiar al final de cuentas es una parte que a los jugadores no nos corresponde, nosotros para el que quiera vestir la selección, nosotros estamos abiertos a todos, con Javier es una relación muy bonita la que tenemos yo creo que con todos, esa parte nosotros no la decidimos” sostuvo.

Todos hablan del fichaje de Macías

Esta última semana, el pase de Juan José Macías al fútbol español, más precisamente al Gétafe, levantó mucha polvareda en el fútbol mexicano. Todos hablaron de dicho traspaso y Edson no quiso ser la excepción.

“Muy feliz la verdad todos muy felices por el aquí hay que quitarse un poquito la playera con los colores, es muy gratificante ver mexicanos en Europa, obviamente esperemos que si tiene un inicio complicado, él ya está ahí, era lo más difícil, mi consejo es que nunca dejes de luchar pero la verdad es que todos estamos muy felices por él porque al final de cuentas buscamos el beneficio para la selección y tenemos que seguir sumando jóvenes llámese de Chivas, América Puebla lo que sea, tenemos que estar contentos porque el cumple el sueño y a nosotros como selección nos ayuda a subir nuestro nivel” concluyó.