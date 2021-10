La ONU lanza mensaje previo al América - Pumas

En el marco del Día Internacional de la No Violencia que se celebra este sábado 2 de octubre, la oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprovechó para enviar un mensaje a través de sus redes sociales de cara al Clásico Capitalino que se llevará a cabo mañana entre el América y los Pumas en la cancha del Estadio Azteca.

La publicación, que viene acompañada de una foto con las mascotas de cada equipo, tiene como fin exhortar a que el encuentro se viva “en un ambiente de paz y respeto”.

“El deporte tiene el poder de cambiar el mundo y es una herramienta poderosa para alcanzar la paz. Este domingo disfrutaremos en el Estadio Azteca del partido entre el América y Pumas en un ambiente de paz y respeto”, se lee en el texto en el que también se agregó la etiqueta correspondiente al Día Internacional de la No Violencia.

El deporte tiene el poder de cambiar el mundo y es una herramienta poderosa para alcanzar la paz. Este domingo disfrutemos en el @EstadioAzteca del partido entre el @ClubAmerica y @PumasMX en un ambiente de paz y respeto. #DíaInternacionalDeLaNoViolencia pic.twitter.com/Az7rka3HBT — ONU México (@ONUMX) October 2, 2021

Cabe destacar que esta no es la primera vez en la que organizaciones que no están directamente vinculadas al futbol se involucren para reforzar el mismo mensaje de paz, principalmente para este enfrentamiento. Entre las acciones que se han llevado a cabo anteriormente, está la impulsada por el Museo Memoria y Tolerancia en el 2019, cuando jugadores, cuerpo técnico y directivos dieron un recorrido conjunto por las instalaciones del museo cuyo enfoque es precisamente hacer conciencia sobre la importancia de la tolerancia y la no violencia, entre otras cosas.

Regresa la afición

Originalmente este encuentro se iba a disputar hoy sábado, pero se cambió al domingo. Este será el primer Clásico Capitalino que se desarrolle con público en las gradas desde el que se disputó hace poco más de año y medio en el torneo Clausura 2020. Aquel encuentro en el estadio Olímpico Universitario terminó con empate a tres goles. Desde entonces, azulcremas y auriazules se han visto las caras dos veces más en la Liga BBVA MX con saldo de un empate y una victoria para los de Coapa.

Puede interesarte: Pumas ante América le pone ‘hue...': Sebastián Córdova

Se contempla que el aforo permitido para esta ocasión en el Coloso de Santa Úrsula se mantenga en el 75% que se estableció para el duelo de la semana pasada entre América y las Chivas, sin embargo, dependerá de la autorización de las autoridades capitalinas.