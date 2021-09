Participa en la beta abierta de Call of Duty: Vanguard

La nueva entrega de Activision saldrá el 5 de noviembre del 2021, uno de los títulos más esperados de este año está a punto de llegar a tu plataforma favorita, Call of Duty: Vanguard.

Como ya sabemos la primera fase fue probada en las consolas de PlayStation 4 y PS 5, la modalidad de multijugador que se probo fue Champion Hill un nuevo modo añadido a Call of Duty: Vanguard que simula un estilo de torneo combinando nuestras habilidades de agilidad y estrategia en compra de armamento por ronda.

¿Cómo participar en la segunda beta?

Para la segunda beta, Activison, decidido dividirla en dos fines de semana:

Del 10 al 13 de septiembre solo los jugadores de PlayStation 4 y 5 que cuenten con el early access del juego podrán disfrutar de la beta.

Del 16 al 17 los usuarios de Xbox, Pc y PlayStation con el juego apartado se sumarán a la prueba gratuita y a partir del 18 al 20 de septiembre se abrirá para todos los usuarios que quieran probar la beta, aunque no hallan apartado el juego.

Mañana en el canal oficial de Call of Duty en punto de las 12:00 de la tarde arrancarán un en vivo con más noticias de todo lo nuevo en el modo multijugador del juego aquí te dejamos la liga para que no te pierdas ni un segundo sobre todos los detalles que Call of Duty: Vanguard trae para todos nosotros.

También te puedes mantener al tanto a través de sus redes oficiales ya que constantemente cuentan con posteos de todo lo nuevo por venir para la comunidad de Call of Duty, fechas de lanzamientos y en vivos con demostraciones de gameplays.

La lucha de este título se concentrará en 4 lugares.





-Frente Oriental

-Norte de África

-Frente Occidental

-Pacífico

No olvides checar todo el contenido adicional para las ediciones especiales de esta entrega y cargamentos especial por apartarlo en tiendas en línea.