¡ÚLTIMA HORA! Nuevas noticias sobre la lesión de hombro de Baker Mayfield

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield, sufrió un esguince en el hombro izquierdo durante el partido ante Los Angeles Rams, pero fuentes cercanas con conocimiento de la situación aseguraron que la lesión no es de gravedad tras los estudios médicos correspondientes.

Una resonancia magnética (MRI) realizada el lunes confirmó que Mayfield padece un esguince de bajo grado en la articulación acromioclavicular (AC) del hombro izquierdo y no mostró daño estructural adicional ni fracturas, según informaron fuentes locales. Ese hallazgo ha dado cierta tranquilidad al cuerpo médico y a la organización.

¿Quién supliría a Baker Mayfield tras su lesión con Tampa Bay?

El entrenador Todd Bowles declaró tras el encuentro que el club esperaría los resultados de la MRI para determinar la magnitud exacta y la disponibilidad del pasador para el próximo compromiso, aunque fuentes indicaron que no hay preocupación por una lesión a largo plazo. En caso de que Mayfield no pueda jugar, el veterano Teddy Bridgewater está preparado para asumir la titularidad.

¿En qué momento del juego se lesionó Baker Mayfield?

La lesión se produjo en el segundo cuarto, cuando Mayfield sufrió un golpe tras una carrera y luego agravó el dolor en un envío profundo; fue reemplazado en el descanso y el equipo confirmó que debía evaluarse con imágenes para descartar complicaciones mayores. Informes de prensa señalan que, por la naturaleza del esguince y la ausencia de daño adicional en la MRI, el pronóstico es favorable siempre que la evolución en los próximos días sea positiva.

Aunque la organización mantiene cautela y sujetará la decisión a la evolución clínica y a la respuesta al tratamiento (reposo, fisioterapia y manejo del dolor), las fuentes consultadas describen el resultado como “lo mejor que se podía esperar” tras una salida preocupante del campo. Por ahora, la nota es optimista, ya que Mayfield podría evitar un tiempo de baja prolongado si la recuperación se desarrolla sin contratiempos.

