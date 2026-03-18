NS RedForce conquista Santiago: los reyes del VALORANT Masters 2026 ya tienen nombre

El equipo coreano NS RedForce se consagró campeón del VALORANT Masters Santiago 2026, tras una destacada participación que los llevó a dominar uno de los torneos más importantes del calendario competitivo de VALORANT.

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El torneo, organizado por Riot Games, reunió a los mejores equipos del mundo en Santiago de Chile, consolidando a Latinoamérica como una sede clave dentro del ecosistema global del shooter táctico. Durante la competencia, NS RedForce demostró una estrategia sólida, coordinación precisa y un nivel mecánico sobresaliente que los convirtió en claros contendientes al título desde las primeras rondas.

La gran final estuvo marcada por enfrentamientos intensos, donde la escuadra coreana logró imponerse gracias a su disciplina táctica y su capacidad de adaptación en momentos críticos. Su victoria no solo les otorga el trofeo del Masters, sino que también los coloca como uno de los favoritos rumbo a los próximos torneos internacionales del VCT.

Este triunfo también representa un paso importante para la organización, que continúa consolidando su presencia en los esports globales y fortaleciendo su reputación dentro de VALORANT competitivo.

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El VALORANT Masters Santiago 2026 también destacó por su producción, la energía del público latinoamericano y la creciente popularidad del juego en la región, demostrando que la escena competitiva sigue expandiéndose año con año.

Con este campeonato, NS RedForce no solo levanta el trofeo, sino que manda un mensaje claro al resto del mundo: están listos para pelear por el dominio total del circuito competitivo.

Ahora la escena competitiva mira hacia el siguiente gran evento del VCT, donde veremos si los nuevos campeones pueden mantener su racha y consolidar una nueva era de dominio internacional.