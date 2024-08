Djokovic genera nueva polémica en los Juegos de París 2024

Novak Djokovic sigue con paso firme en busca de su sueño, una presea de oro. El tenista serbio superó en sets corridos a Rafael Nadal y sigue su camino en la Ciudad de la Luz. El ex número uno del mundo tuvo un llamativo altercado con la afición en las gradas, justamente cuando se encontraban apoyando al español en el segundo set del partido.

Nole ya ha mostrado en distintas ocasiones su disgusto con el público cuando no se siente apoyado en el pasaje de sus encuentros. El serbio ha generado polémica en distintos momentos de este 2024.

“Creo que seremos capaces de apreciar este partido en nuestra rivalidad, y también para el deporte en sí. Había mucha atención puesta desde todos los deportes en nuestro encuentro de hoy. Es algo bueno para todos. Es desafortunado para él que no estuviera a su mejor nivel, pero he hecho todo lo posible para que se sintiera incómodo. Lo he hecho bien en mis dos últimos saques, pero ha sido un encuentro muy, muy ajustado”, fueron las palabras de Djokovic tras vencer a Nadal en esta nueva oportunidad.

Te puede interesar: Tiro con arco femenil EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver a Ángela Ruiz vs Byrony Pitman en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Aquí se filmaron grandes películas | Pasaporte Colosal con Toño Rosique

Nadal reconoció el apoyo de los franceses

Por otro lado, el español se animó a agradecer el cariño recibido por el público francés.

“Era un partido para el que no sabía si estaba preparado para jugar a según qué nivel y no lo he estado. Ha sido una paliza durante mucho rato. Hay que aceptarlo como tal y no esconderlo. Hay que felicitar a Novak por el nivel tan alto que ha mostrado. No me ha dado tregua y yo no se lo he puesto difícil. No le he tirado hacia atrás”, fueron las declaraciones de Rafa Nadal luego de su derrota ante el serbio.

También, se refirió a su actividad en la modalidad de dobles, en donde sigue con vida junto a Carlos Alcaraz.

“Solo puedo apreciar el cariño que me dan. Es una satisfacción sentir ese cariño en el lugar más especial de mi carrera. Supongo que jugaremos mañana ante los holandeses. Por mi parte, recuperarme lo mejor posible para darnos opciones de medalla. Me siento más o menos bien físicamente. El problema que tenía sigue ahí", sentenció el tenista español.

Te puede interesar: OFICIAL: Cae el primer récord mundial de natación en París 2024