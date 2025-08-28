¿Tiembla Santi Gimenez? El delantero de élite que fichará por el Milan

Se salvó de la primera, pero no de la segunda. Nuevo delantero se acerca al AC Milan en busca de pelearle el puesto titular a Santiago Gimenez ¿Su nombre? Christopher Nkunku, el ariete francés que deslumbró en su paso por la Bundesliga con el RB Leipzig busca recuperar sensaciones en el campo de juego tras una baja de nivel en el Chelsea y parece que el conjunto rossonero alzó la mano como un voto de confianza hacia él.

Según información del insider Fabrizio Romano, el cuadro italiano y el jugador francés tienen todo arreglado para que se firme su vínculo por una cantidad cercana a los 30 millones de euros. Con ello, Nkunku dejaría la filas del Chelsea y se pondría a la orden de Massimiliano Allegri cuando pase sus exámenes médicos correspondientes.

Tema Boniface

A veces damos por sentado que un fichaje está hecho antes de que se realicen los exámenes médicos, pero, con el delantero africano del Bayer Leverkusen fue la excepción. El Milan tenía todo acordado para que el ariete se sumara a sus filas, lamentablemente para su causa, los médicos del equipo rossonero encontraron irregularidades en su rodilla por lesiones anteriores.

Por ello, su fichaje se cayó en cuestión de horas y el Milan tuvo que ir al mercado de transferencias nuevamente por un hombre gol. En tema Nkunku, el galo de 27 años viene de una temporada de 18 goles y cinco asistencias en 62 partidos con el Chelsea, lejos de sus registros con el Leipzig.

En Alemania, Nkunku se salió y fue el hombre más importante de su equipo. 70 tantos y 56 asistencias en 162 encuentros fueron sufiecientes para que el Chelsea pusiera 60 millones de euros por sus servicios en 2023. Casi seis años después, el francés está valuado en 35 mde por Transfermakt y espera que en el Milan vuelva ese Nkunku que sobresalió.