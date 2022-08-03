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Fútbol

El Paris Saint-Germain planea robarle refuerzo al Barcelona

El PSG le quiere hacer una mala jugada al Barcelona, pues también está buscando a la misma estrella del Manchester City para la próxima temporada

Bernardo Silva al Barcelona vs PSG.jpg

Escrito por: Azteca Deportes

El PSG se entrometió al fichaje de Bernardo Silva con el Barcelona, uno de los objetivos de la directiva blaugrana, sin embargo el equipo más poderoso de Francia también levantó la mano para contar con los servicios del jugador portugués.

El club culé tiene en la mira a la estrella del Manchester City, Bernardo Silva, pero tienen que consumar la salida de Frenkie de Jong para poder ir en busca del jugador lusitano.

PSG y su relación cercana con Bernardo Silva

El nuevo director deportivo del Paris Saint-Germain, el portugués Luis Campos presume de tener una buena relación con Silva y con Jorge Mendes, representante del mediocampista de 27 años, este sería un factor importante para que la operación se recargue a favor del cuadro de la capital francesa.

Campos ya tuvo un papel clave en la trayectoria de Bernardo Silva, ya que lo contrató para el Mónaco, club en el que mostró sus dotes futbolísticos y esto generó que el Manchester City lo fichara.

El Barcelona tendría peligro que el fichaje de Silva se cayera, pues fuentes en España afirman que el cuadro blaugrana tendría todo apalabrado con el centrocampista, quien desea salir de la escuadra comandada por Pep Guardiola, pero si no se va De Jong el traspaso de Silva al Barça sería prácticamente imposible.

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Frenkie de Jong y sus posibles nuevos equipos

A Frenkie de Jong le solicitaron bajarse el sueldo para seguir en el Barcelona, pero otros clubes de alto nivel en Europa han levantado la mano para contratar al actual jugador culé, uno de ellos es Manchester United de Erik ten Hag, quien fue su entrenador en el Ajax y conoce al jugador a la perfeccción; además el Chelsea entró en la puja por el elemento de 25 años.

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