América tendría un nuevo refuerzo este fin de semana: se encienden las alertas con los fans

América ha arrancado de forma un poco irregular en esta temporada, cayendo ante Real Salt Lake en los penaltis durante la primera jornada de la Leagues Cup 2025 . André Jardine sigue enfocado en el mercado de fichajes y, si bien es cierto que la directiva cerró la llegada de jugadores como ‘La Pantera’ Zúñiga, creen que aún necesitan reforzar la plantilla para competir en todos los frentes. Sin embargo, no se trataría ni de Denis Bouanga ni de Diego Rossi.

Resulta que según distintas fuentes locales, América presentará a un nuevo fichaje este próximo fin de semana. Y es que Columbus Crew decidió no vender a Rossi, pero América tampoco irá a buscar a Uriel Antuna o Sebastián Córdova. Cabe destacar que Bouanga le dio ‘like’ a una publicación relacionada al América y aumentó los rumores.

La información fue compartida por el periodista Rubén Rodríguez, quien mencionó que Columbus Crew no va a vender a Diego Rossi, tras confirmarse que era una opción seria dentro de Coapa. Además, confirmó que este refuerzo no será ni Uriel Antuna ni Sebastián Córdova y, hasta el momento, no se sabe con exactitud quién llegará al América para este Apertura 2025. Solo se sabe que es un jugador ‘de buen cartel’.

¿América seguirá vendiendo jugadores?

Si bien es cierto que este fin de semana un nuevo refuerzo puede ser presentado en Coapa, difícilmente veamos cambios en la plantilla del América. Víctor Dávila es uno de los jugadores que no entran en la consideración de Jardine, pero la oferta que envió Puebla por él no terminó de convencer a los directivos. Distintos reportes aseguran que, si no ocurre nada extraordinario, en Las Águilas seguirán apostando por el chileno.