El histórico dorsal que usará Jonathan dos Santos con el América

La aventura de Jonathan dos Santos en el América está por empezar. El mediocampista mexicano fue registrado con las Águilas y se dio a conocer también cuál será el dorsal que usará, y será uno histórico en el conjunto azulcrema.

Al igual que Giovani dos Santos, su hermano menor vivirá su etapa con el América tras quedar fuera del Galaxy. El contrato del mexicano con el conjunto de California terminó y por eso, llegó como agente libre a Coapa.

Te podría interesar: ¡Confirmado! América está interesado en defensa de la Bundesliga

Santiago Solari se volvió loco en el Puebla vs América

El número que usará Jonathan dos Santos

En el portal de la Liga BBVA MX, se pudo observar el registro de Jonathan dos Santos con el América. Lo único sorpresivo no sólo fue que dice “formado en México”, sino que usará un dorsal histórico en el conjunto de Coapa.

‘Jona’ llevará el ‘7', que en los últimos años llevó Leo Suárez pero que en su momento usara Claudio el ‘Piojo’ López o Daniel Bilos. Lo cierto también es que ese dorsal no ha sido bien representado en las últimas campañas.



Cabe recordar que Jonathan dos Santos no ha hecho su debut con el América. Más allá de que fue el segundo refuerzo que anunciaron los de Coapa, no había sido registrado y por eso no tuvo participación en el encuentro frente a Puebla, donde empataron y Santiago Solari se fue expulsado por invadir la cancha.

América no jugará la Jornada 2

En la Jornada 2 del Grita México BBVA Clausura 2022, el América se enfrentará como visitante al Mazatlán. Sin embargo ese partido fue reprogramado por algunas modificaciones en el Kraken, el estadio de los ‘cañoneros’. Es por eso que el debut de Jonathan dos Santos con los azulcremas podría ser hasta el choque contra Atlas, de la tercera fecha y que se jugará en el Estadio Azteca.

Te podría interesar: El nuevo delantero del América llegaría del Colo Colo