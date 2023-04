Los números alrededor del regreso de Oscar Valdez al ring

El 20 de mayo del 2023 es la fecha para el regreso al cuadrilátero de Oscar Valdez, quien enfrentará en duelo de revancha al estadounidense Adam López dentro de la cartelera que estelarizan el multicampeón peso ligero Devin Haney y Vasyl Lomachenko.

Oscar Valdez tiene 32 años de edad, ha sido campeón mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB/WBO) y superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB/WBC).

El título peso pluma lo dejó vacante para subir de división y el superpluma lo perdió por decisión en duelo de unificación en contra del estadounidense Shakur Stevenson.

La historia y los números más iimportantes de Valdez

Valdez debutó como boxeador profesional en el 2012. En 11 años de carrera, el próximo 20 de mayo, será la primera ocasión que repita rival. Será su primer revancha.

La primera pelea contra Adam López ocurrió el 30 de noviembre del 2019, a pesar de que Valdez cayó en el segundo round, se levantó para ganar el combate por nocaut técnico (TKO) en el séptimo asalto.

Oscar tiene un récord de 30 victorias, 1 derrota, cero empates y 23 nocauts. De esos 23 desenlaces apresurados 17 han sido TKO, 2 RTD y 4 KO. De los 31 rivales que ha enfrentado Valdéz, 12 son estadounidenses, derrotó a 11 y solo perdió contra Shakur Stevenson.

Será la séptima pelea de Oscar en las instalaciones del hotel MGM en Las Vegas. Ya boxeó 4 veces en la Arena Grand Garden y dos más en “The Bubble” (Espacio aislado dispuesto para combates durante la pandemia). Además, también será la pelea 12 de Óscar en Nevada y la 11 en Las Vegas, esta última es la ciudad que más visita cuando de boxear se trata. La segunda es Carson, California con 5 compromisos y en tercer lugar está Tucson, Arizona con 3