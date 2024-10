¡Cuartos de final y el Masters 1000 de Shanghai busca nuevo campeón!

Con la lesión de Hubert Hurkacs previo al torneo que se celebra en China, está completamente confirmado que habrá un nuevo campeón y, ¿qué mejor que 5 tenistas de los 8 restantes pertenezcan al top 10 del Ranking de la ATP? En el 2023, la final se disputó entre el polaco previamente mencionado y el ruso Andrey Rublev donde el primero reclamó el título por un marcador de 6-3, 3-6, 6-6 (10-8). Aquí no solo nos llevaron hasta el tercer set y con él a tiebreak, sino que también hubo un hecho insólito y es que ninguno de los dos tuvo una sola doble falta en todo el partido lo que es bastante inusual de ver a ese nivel debido a las altas velocidades a las que sacan.

Con este trofeo, Hurkacs habría ganado su séptimo título a nivel profesional, sin contar claro, el que se llevó este año en Estoril consiguiendo por primera vez un trofeo en una superficie de arcilla en contra del español Pedro Martínez con un marcador de 6-3, 6-4.

Te puede interesar: OFICIAL: Confirman la fecha en la que Fernando Gago DEJARÁ a Chivas

¿Qué pasa con Chivas? La mesa de Los Protagonistas EXPLOTA con Fernando Gago y la actualidad del Rebaño Sagrado

¿Quiénes son los contendientes al título este año?

Nos encontramos ya en la etapa de cuartos de final y tenemos sorpresas de jugadores que pese a su elevado Ranking, no lograron avanzar como lo fue el alemán Alexander Zverev ranking número 2, el búlgaro Grigor Dimitrov ranking número 11 y el estadounidense Tommy Paul ranking número 13.

Los siguientes enfrentamientos serán:

1. Jannik Sinner (1) vs Daniil Medvedev (5)

2. Carlos Alcaráz (3) vs Tomas Machac (30)

3. Taylor Fritz (7) vs David Goffin

4. Novak Djokovic (4) vs Jakub Mensik

Está más que claro que los principales contendientes al título serían el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaráz pero no solo por su puesto en el ranking, también porque son los dos jugadores que se llevaron los 4 títulos de Grand Slam este año. Primero Sinner con el Australian Open, después, Alcaráz con Roland Garros y Wimbledon y para finalizar, Sinner con el más reciente, el US Open.

Te puede interesar: ¿En qué posición de la tabla del Apertura 2024 dejará Fernando Gago a Chivas?