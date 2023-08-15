Los números que deja Neymar tras su paso por el Paris Saint-Germain

La historia de Neymar en las filas del Paris Saint-Germain ha termindo. El delantero de Brasil ha firmado contrato con el Al-Hilal de Arabia Saudita y ha dejado al conjunto de la Ligue 1, equipo con el que estuvo a lo largo de seis temporadas consiguiendo campeonatos y escribiendo su nombre en la historia del club de la capital de Francia.

“Con el paso de las temporadas, sumó cuatro títulos de la Ligue 1 (2019, 2020, 2022 y 2023), dos Copas de Francia (2020 y 2021), una Copa de la Liga (2020) y tres Trofeos de Campeones (2018, 2020 y 2022). Un historial elocuente, ilustrado por estadísticas que son igual de impresionantes.

“Durante los seis años que pasó en la capital, el delantero brasileño asustó a sus rivales (118 goles en 173 partidos), convirtiéndose en el cuarto máximo goleador del Paris Saint-Germain. Más allá de las estadísticas, hizo emocionar al público en el Parque de los Príncipes gracias a proezas técnicas de las que tiene el secreto”, se lee en el comunicado del PSG.

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Neymar se une a las estrellas en Arabia Saudita

Tras la salida de Neymar para unirse al listado de estrellas que militan en la Liga de Arabia Saudita, el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, se ha mostrado agradecido por el compromiso del jugador brasileño catalogándolo como uno de los mejores futbolistas del mundo.

“Siempre es difícil despedirse de un jugador increíble como Neymar, uno de los mejores jugadores del mundo. Nunca olvidaré el día que llegó al Paris Saint-Germain, y lo que ha aportado a nuestro Club y a nuestro proyecto durante los últimos 6 años.

“Tuvimos un gran momento y Neymar siempre será una gran parte de nuestra historia. Me gustaría agradecer a Neymar y su familia. Deseamos a Neymar todo lo mejor para el futuro y su próxima aventura”, fueron las palabras del presidente del club.

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