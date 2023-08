Neymar sale del PSG y es nuevo jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita

La carrera de Neymar ha tomado un nuevo rumbo. Luego de una serie de rumores sobre el destino del brasileño, el delantero ha dejado al Paris Saint-Germain y va a continuar jugando en Arabia Saudita, lugar donde ha firmado su nuevo contrato para ser el nuevo jugador del Al-Hilal.

“Neymar Jr deja el Paris Saint-Germain para fichar por el Al-Hilal saudí. En seis temporadas en la capital, el internacional brasileño habrá marcado la historia del Club”, se lee en el comunicado del PSG.

“Es inevitablemente difícil decir adiós a una leyenda del Club, que Neymar será para siempre”, dijo Nasser Al-Khelaïfi, presidente y director ejecutivo del Paris Saint-Germain.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023